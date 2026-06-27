«Хезболла» выступила против прямых переговоров между Ливаном и Израилем Депутат парламентского блока «Верность сопротивлению» изложил позицию «Хезболлы» относительно переговоров, прошедших в Вашингтоне при посредничестве США

Движение «Хезболла» отвергает прямые переговоры между Ливаном и Израилем. Об этом заявил Хасан Фадлалла, депутат парламентского блока «Верность сопротивлению», представляющего политическое крыло «Хезболлы».

Фадлалла изложил позицию «Хезболлы» относительно переговоров, прошедших в Вашингтоне при посредничестве США, в своем заявлении.

Движение отвергает прямые контакты между Бейрутом и Тель-Авивом, поскольку они подрывают суверенитет Ливана и могут привести к опасному расколу внутри страны, - сказал он.

Кроме того, Фадлалла призвал руководство Ливана отказаться от переговорного процесса с Израилем и пересмотреть решения, принятые «в ущерб собственному народу».

- «Эта власть не сможет выполнить соглашение, подписанное в Вашингтоне»



В интервью близкому к «Хезболле» телеканалу Al Mayadeen Фадлалла заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не следует спешить с заявлениями об успехе достигнутых договоренностей.

Фадлалла указал, что нынешнее руководство Ливана якобы не обладает конституционной легитимностью. «Нетаньяху вел переговоры сам с собой», - отметил он.

Депутат также заявил, что «без «Хезболлы» не будет предпринят ни один шаг», назвав события в Вашингтоне попыткой сорвать процесс, проходящий в Исламабаде.

«Эта власть не сможет реализовать соглашение, подписанное в Вашингтоне, если только при поддержке США не начнет войну. Мы не позволим этой администрации уничтожить Ливан, не отдадим свою страну и свою судьбу. Эта власть не сможет навязать свою волю ливанскому народу. Самый важный фактор — это (ситуация) на земле, а она в наших руках, потому что мы хозяева этой земли», — сказал он.

- «Иран не подпишет никакого соглашения, пока Израиль не выведет войска из Ливана»

Касаясь позиции Тегерана, Фадлалла заявил, что Иран также не подпишет никакого соглашения до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска с территории Ливана.

По его словам, ливанское руководство преподнесло Израилю «подарок, который не окажет никакого влияния на ситуацию на местах».

«Мы будем противостоять любым действиям властей и еще крепче держаться за наше сопротивление и наше оружие. Наш протест носит серьезный характер, и мы не позволим этой власти выполнить взятые на себя обязательства», — сказал он.

Фадлалла напомнил, что министры от «Хезболлы» продолжают работать в составе правительства, однако это не означает поддержки решений кабинета.

Он подчеркнул, что, согласно Конституции Ливана, Израиль считается «враждебным государством», поэтому прямые переговоры с ним противоречат Основному закону страны и отменить это положение никто не вправе.

При этом Фадлалла отметил, что «Хезболла» не стремится к конфронтации с ливанской армией.

«Мы говорим Нетаньяху: ты заключил соглашение с теми, кто не обладает полномочиями принимать такие решения. Израиль останется враждебным государством, а тот, кто пожимает ему руку, становится соучастником его преступлений», — сказал он.

По итогам пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Вашингтоне при посредничестве США, стороны подписали рамочное соглашение.

Сообщается, что рамочное соглашение, достигнутое после продолжительных посреднических усилий между Израилем и Ливаном, направлено на контроль военной напряженности на местах.