«Хезболла» выступила против прямых переговоров между Ливаном и Израилем

Ethem Emre Özcan, Marina Mussa
27 Апрель 2026•Обновить: 27 Апрель 2026
«Хезболла» отвергает прямые переговоры между Ливаном и Израилем при посредничестве США и не намерена отказываться от оружия. Об этом заявил генеральный секретарь движения Наим Касем.
«Мы категорически отвергаем прямые переговоры. Прямые переговоры и их результаты для нас не имеют никакой силы и не касаются нас ни прямо, ни косвенно», - заявил он.
По его словам, нынешние власти Ливана идут на уступки в вопросах национальных прав страны. Касем призвал прекратить прямые переговоры и вернуться к формату непрямых контактов.
Представитель «Хезболлы» также заявил, что движение продолжает «сопротивление в защиту Ливана и его народа». По его словам, в основе конфликта лежат действия Израиля, а сопротивление является «реакцией» на эти атаки.
«Мы не откажемся от самообороны и нашего оружия», - сказал Касем, отметив, что это необходимо в нынешних условиях из-за «израильской оккупации и нападений».
Он также коснулся режима прекращения огня, вступившего в силу в Ливане 17 апреля, и поблагодарил Иран за роль в его достижении.
Переговоры между Израилем и Ливаном
Контакты высокого уровня между Ливаном и Израилем, прерванные более 30 лет назад, были возобновлены 14 апреля в Вашингтоне.
Встреча, состоявшаяся в Госдепартаменте США, была названа «самыми высокоуровневыми прямыми переговорами с 1993 года».
Во встрече приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, а также послы Ливана и Израиля в Вашингтоне.
Контакты в американской столице рассматриваются как важный шаг к восстановлению дипломатических каналов между двумя странами, которые долгое время оставались закрытыми. 24 апреля стороны также провели встречу в Белом доме.