«Хезболла» выступила против прямых переговоров между Ливаном и Израилем Власти Ливана идут на уступки в вопросах национальных прав страны, заявил генсек движения Наим Касем

«Хезболла» отвергает прямые переговоры между Ливаном и Израилем при посредничестве США и не намерена отказываться от оружия. Об этом заявил генеральный секретарь движения Наим Касем.

«Мы категорически отвергаем прямые переговоры. Прямые переговоры и их результаты для нас не имеют никакой силы и не касаются нас ни прямо, ни косвенно», - заявил он.

По его словам, нынешние власти Ливана идут на уступки в вопросах национальных прав страны. Касем призвал прекратить прямые переговоры и вернуться к формату непрямых контактов.

Представитель «Хезболлы» также заявил, что движение продолжает «сопротивление в защиту Ливана и его народа». По его словам, в основе конфликта лежат действия Израиля, а сопротивление является «реакцией» на эти атаки.

«Мы не откажемся от самообороны и нашего оружия», - сказал Касем, отметив, что это необходимо в нынешних условиях из-за «израильской оккупации и нападений».

Он также коснулся режима прекращения огня, вступившего в силу в Ливане 17 апреля, и поблагодарил Иран за роль в его достижении.

Переговоры между Израилем и Ливаном

Контакты высокого уровня между Ливаном и Израилем, прерванные более 30 лет назад, были возобновлены 14 апреля в Вашингтоне.

Встреча, состоявшаяся в Госдепартаменте США, была названа «самыми высокоуровневыми прямыми переговорами с 1993 года».

Во встрече приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, а также послы Ливана и Израиля в Вашингтоне.

Контакты в американской столице рассматриваются как важный шаг к восстановлению дипломатических каналов между двумя странами, которые долгое время оставались закрытыми. 24 апреля стороны также провели встречу в Белом доме.