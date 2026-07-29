При атаках на позиции формирования в провинции Найнава на севере Ирака погибли 8 человек, еще четверо получили ранения, - «Хашд аш-Шааби»

«Хашд аш-Шааби»: При ударах США и Саудовской Аравии по Ираку погибли 8 человек При атаках на позиции формирования в провинции Найнава на севере Ирака погибли 8 человек, еще четверо получили ранения, - «Хашд аш-Шааби»

В результате ударов США и Саудовской Аравии по его объектам в различных районах Ирака погибли 8 человек, еще 4 получили ранения. Об этом говорится в сообщении командования операций «Хашд аш-Шааби» в иракской провинции Найнава.

Согласно сообщению, при атаках на позиции формирования в провинции Найнава на севере Ирака погибли 8 человек, еще четверо получили ранения.

Управление по связям со СМИ «Хашд аш-Шааби», в свою очередь, сообщило, что «многочисленные объекты формирования в различных районах Ирака в утренние часы подверглись атакам со стороны вооруженных сил США и Саудовской Аравии».

В сообщении отмечается, что в результате атаки есть большое число погибших и раненых. Кроме того, причинен материальный ущерб ряду зданий и объектов, принадлежащих формированию.

Удары представляют собой «нарушение суверенитета Ирака и нападение на официальные структуры безопасности», что является «крайне опасной эскалацией», - подчеркнули в «Хашд аш-Шааби».

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что США и Саудовская Аравия нанесли авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном группировок на востоке Ирака.

После ударов сообщалось о взрывах в Басре и южной иракской провинции Васит.

Министерство обороны Саудовской Аравии, в свою очередь, заявило, что системы противовоздушной обороны страны перехватили и уничтожили большое число беспилотников, пытавшихся атаковать нефтяную инфраструктуру в Восточной провинции и Эр-Рияде.

В ведомстве утверждают, что атаки были осуществлены с территории Ирака поддерживаемыми Ираном вооруженными формированиями.