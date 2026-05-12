«Хашд аш-Шааби» начал военную операцию в пустынях Наджафа и Кербелы в Ираке Операция проводится в нескольких направлениях

Силы «Хашд аш-Шааби» объявили о начале военной операции под названием «Обеспечение суверенитета» в пустынных районах провинций Наджаф и Кербела.

Согласно сообщению иракского агентства INA, командующий операциями Среднего Евфрата в составе «Хашд аш-Шааби» генерал-майор Али аль-Хамдани заявил, что операция проводится по четырем направлениям в пустынях Наджафа и Кербелы.

По его словам, целью операции является обеспечение безопасности дороги, соединяющей Кербелу с районом Нухайб.

Хамдани отметил, что операция проводится по приказу главнокомандующего вооруженными силами Ирака и под руководством начальника Генштаба генерал-лейтенанта Абдульамира Яраллаха.

Он добавил, что в операции участвуют силы командования «Хашд аш-Шааби» в Центральном Евфрате, командование операций Кербелы и Анбара, а также 2-я бригада организации.

По словам Хамдани, силы проводят поисково-оперативные мероприятия на глубину до 70 километров в соответствии с заранее разработанными военными планами и на «высоком профессиональном уровне».

Сообщается, что меры безопасности активизировались на фоне публикаций в СМИ о якобы существовании в пустыне Нухайб, вблизи границы с Саудовской Аравией, скрытых израильских военных или логистических объектов, использовавшихся во время войны с Ираном.

Эти утверждения вызвали широкий общественный резонанс в Ираке и призывы к усилению контроля в пустынных районах.