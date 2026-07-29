В шиитском ополчении сообщили о нанесении ударов по объектам организации в нескольких иракских провинциях

«Хашд аш-Шааби» заявил о гибели не менее 20 членов при ударах США и Саудовской Аравии по Ираку В шиитском ополчении сообщили о нанесении ударов по объектам организации в нескольких иракских провинциях

Силы «Хашд аш-Шааби» заявили, что в результате ударов, нанесенных армиями США и Саудовской Аравии по различным районам Ирака, погибли не менее 20 их членов, еще 32 человека получили ранения.

В письменном заявлении сил «Хашд аш-Шааби» в Ираке говорится, что в результате совместных американо-саудовских атак были поражены официальные объекты организации в провинциях Багдад, Васит, Найнава, Басра, Киркук, Кербела и Дияла.

Отмечается, что в результате ударов были повреждены некоторые центры «Хашд аш-Шааби», транспортные средства и военное оборудование.

В заявлении также говорится, что продолжаются работы по оценке ущерба и проверке информации о произошедших событиях. По предварительным данным, погибли не менее 20 членов «Хашд аш-Шааби», еще 32 получили ранения.