«Хашд аш-Шааби» заявил о гибели не менее 20 членов при ударах США и Саудовской Аравии по Ираку

Ekrem Biçeroğlu, Elmira Ekberova
29 Июля 2026•Обновить: 29 Июля 2026
Силы «Хашд аш-Шааби» заявили, что в результате ударов, нанесенных армиями США и Саудовской Аравии по различным районам Ирака, погибли не менее 20 их членов, еще 32 человека получили ранения.
В письменном заявлении сил «Хашд аш-Шааби» в Ираке говорится, что в результате совместных американо-саудовских атак были поражены официальные объекты организации в провинциях Багдад, Васит, Найнава, Басра, Киркук, Кербела и Дияла.
Отмечается, что в результате ударов были повреждены некоторые центры «Хашд аш-Шааби», транспортные средства и военное оборудование.
В заявлении также говорится, что продолжаются работы по оценке ущерба и проверке информации о произошедших событиях. По предварительным данным, погибли не менее 20 членов «Хашд аш-Шааби», еще 32 получили ранения.