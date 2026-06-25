Украина подпишет энергетические соглашения на сумму более €1 млрд в Гданьске Договоренности станут важным результатом для поддержки украинской энергетики перед началом зимнего периода - министр энергетики Денис Шмыгаль

В рамках Конференции по восстановлению Украины URC2026 в Гданьске украинские государственные и частные компании энергетического сектора подпишут соглашения о привлечении финансирования на сумму свыше 1 млрд евро. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в соцсети американской компании X в четверг, 25 июня.

По словам министра, уже подписано соглашение на 210 млн фунтов стерлингов с британской компанией Urenco. Оно предусматривает поставки топлива для украинских атомных электростанций.

Кроме того, готовятся к подписанию соглашение на 300 млн долларов для «Нафтогаза» от американского Эксимбанка и соглашение на 90 млн евро для «Укрэнерго» от Европейского банка реконструкции и развития.

«Кроме того, сегодня наши государственные и частные компании подписывают еще 28 соглашений на сумму более 1 млрд евро», - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что эти договоренности станут важным результатом для поддержки украинской энергетики перед началом зимнего периода.

Нидерланды выделят €178 млн и передадут газовые турбины

По словам Шмыгаля, отдельное соглашение было подписано с Нидерландами. «Страна предоставит Украине 178 млн евро на подготовку к зиме и развитие распределенной генерации. Кроме того, Нидерланды готовятся этой осенью передать Украине списанные газовые турбины», - заявил он.

На полях конференции URC2026 в Гданьске Украина и Нидерланды подписали Дорожную карту энергетического сотрудничества. Документ предусматривает координацию усилий по подготовке Украины к отопительному сезону 2026/2027, включая определение и ускоренную закупку критически необходимого оборудования.

Стороны также будут совместно оценивать возможность передачи оборудования со списанных электростанций в Нидерландах. Это позволит Украине сформировать резервы и восстановить поврежденные энергетические объекты.

Общий вклад Нидерландов в Фонд поддержки энергетики Украины уже превысил 100 млн евро, сообщил минэрго Украины.

Партнеры выделят не менее €375 млн на восстановление энергетики

Как подчеркнул Шмыгаль, по итогам заседания «энергетического Рамштайна» в Гданьске партнеры объявили о выделении как минимум 375 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины и о новых взносах в Фонд поддержки энергетики.

В частности, США предоставят 175 млн долларов, Швеция - 137 млн евро, Норвегия - 77 млн евро, Эстония - 2,125 млн евро, Исландия - 550 тыс. евро, а Литва - 4 млн евро.

«Эти средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, защиту критически важных объектов и обеспечение стабильного электроснабжения для миллионов украинцев», - пояснил он.

Украина представит обновленную энергетическую стратегию

В рамках конференции Украина и Всемирный банк также представят концепцию обновленной Энергетической стратегии.

Шмыгаль отметил, что Украине необходимо создавать основу для развития энергосистемы, которая должна стать драйвером восстановления экономики.

Отдельно министр сообщил, что формат «энергетического Рамштайна», заседание которого состоялось накануне, становится системным и расширяется. К нему уже присоединились неевропейские страны, в том числе Южная Корея, Япония и США.

Сегодня, 25 июня в польском Гданьске стартовала конференция, посвященная привлечению инвестиций и поддержке восстановления Украины - URC 2026. Украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Юлия Свириденко, а сопредседателем от Польши является Дональд Туск.