Трамп назвал свой визит в Китай «невероятным» Лидер КНР Си Цзиньпинь принял президента США в закрытой резиденции китайского руководства в Пекине

Президент США Дональд Трамп в последний день своего визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином за чаепитием.

Как сообщило агентство «Синьхуа», лидеры встретились в Чжуннаньхае — расположенном в Пекине комплексе резиденций и рабочих кабинетов партийного и государственного руководства, находящемся на территории бывшего летнего сада Императорского дворца.

Согласно информации из пресс-пула Белого дома, Си Цзиньпин встретил Трампа у входа в комплекс. Затем два лидера прошли под арками, украшенными традиционными китайскими орнаментами, и прогулялись по розовому саду во внутреннем дворе.

После 10-минутной прогулки лидеры расположились в беседке и побеседовали в узком составе с участием министров и высокопоставленных чиновников. Участникам встречи был подан чай.

Трампа сопровождали госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и посол США в Пекине Дэвид Пердью. Рядом с Си Цзиньпином находились первый секретарь Секретариата ЦК Коммунистической партии Китая Цай Ци, министр иностранных дел Ван И, вице-премьер Хэ Лифэн и посол Китая в Вашингтоне Се Фэн.

«Это был невероятный визит. Мы добились очень хороших результатов. Заключили замечательные торговые соглашения», - заявил Трамп.

Назвав отношения между Китаем и США «очень прочными», Трамп отметил, что вместе с Си Цзиньпином им удалось решить многие вопросы, с которыми другие не смогли бы справиться.

Указав на достигнутую лидерами договоренность о поддержании «конструктивных стратегических отношений», Трамп охарактеризовал визит как «исторический» и «поворотный».

Напомнив, что стороны также обсудили иранскую тему, Трамп сказал, что у сторон по этому вопросу схожие взгляды. «Мы хотим, чтобы война закончилась, не хотим, чтобы Иран обладал ядерным оружием, и хотим, чтобы Ормузский пролив был открыт. Сейчас мы его закрываем, сначала они закрыли, затем мы закрыли, но мы хотим, чтобы он был открыт», - сказал президент.

Рассказывая о Чжуннаньхае, Си Цзиньпин отметил, что это место, где живут и работают руководители партии и центрального правительства, включая его самого.

По словам Си, после образования Китайской Народной Республики в 1949 году партийные лидеры переехали именно сюда. Здесь жили Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао.

Си Цзиньпин заявил, что согласен с оценкой визита Трампа как «поворотного момента», отметив, что стороны заключили многочисленные соглашения о сотрудничестве и достигли взаимопонимания по международным вопросам.

Он также пояснил, что выбрал Чжуннаньхай местом встречи в ответ на то, что в 2017 году Трамп принимал его в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

На вопрос Трампа о том, посещали ли это место другие мировые лидеры, Си ответил, что очень редко. «Исторически оно не используется для дипломатической деятельности. Например, здесь был Путин», - отметил он.

После встречи лидеры вместе с делегациями перешли к рабочему обеду.

Президент США покинет Китай после завершения обеда.