Район привлекает местных и иностранных туристов благодаря своей хорошо развитой туристической инфраструктуре и живописной природе

«Ташкентское море» — популярное место летнего отдыха в Узбекистане Район привлекает местных и иностранных туристов благодаря своей хорошо развитой туристической инфраструктуре и живописной природе

Туябугузское водохранилище, расположенное примерно в 30 километрах от столицы Узбекистана и известное среди жителей как «Ташкентское море», в летний сезон становится одним из самых популярных мест отдыха для тех, кто стремится укрыться от изнуряющей жары.

Водохранилище, сооруженное на реке Ахангаран в Средне-Чирчикском районе Ташкентской области, играет стратегическую роль в орошении сельскохозяйственных угодий региона. Вместе с тем благодаря живописной природе, развивающейся туристической инфраструктуре и разнообразным возможностям для отдыха это место ежегодно привлекает множество посетителей.

Для не имеющего выхода к морю Узбекистана крупные водоемы имеют особое значение. Благодаря близости к столице Туябугузское водохранилище стало привлекательным местом для тех, кто хочет хотя бы на время вырваться из городской суеты, особенно в летние месяцы.

Водохранилище было введено в эксплуатацию в 1962 году. Его площадь составляет около 20 квадратных километров. Оно аккумулирует воды рек Ахангаран и Чирчик, обеспечивая орошение прилегающих сельскохозяйственных земель. Средняя глубина водоема составляет 12,5 метра, что создает благоприятные условия для купания и занятий водными видами спорта в летний период.

Летом температура воздуха в Узбекистане нередко превышает 40 градусов. И в этой связи жители Ташкента и близлежащих к нему регионов предпочитают проводить выходные у «Ташкентского моря», наслаждаясь прохладой и красивым пейзажем. Расстояние до водохранилища можно преодолеть примерно за полчаса, что делает его популярным направлением для однодневных поездок.

На берегу водохранилища функционируют базы отдыха, гостевые дома, дачные комплексы, кемпинги и пляжи, предлагающие варианты размещения на любой бюджет. Инвестиции последних лет способствовали дальнейшему развитию туристического потенциала региона.

Туябугузское водохранилище, выполняющее одновременно сельскохозяйственные, энергетические и туристические функции, благодаря своим живописным пейзажам и развитию туристической инфраструктуры становится одним из самых популярных направлений внутреннего туризма в Узбекистане.

Вносит вклад в местную экономику

Район, пользующийся большим спросом в туристический сезон, стал одним из важных источников дохода и для местных жителей.

Многие семьи в летние месяцы сдают свои дома туристам, а рестораны, кафе и небольшие предприятия, работающие вдоль побережья, обслуживают гостей региона. Посетители могут не только провести время у прохладной воды, но и попробовать местные деликатесы, такие как сыр курут, кумыс и традиционные узбекские блюда.

«Ташкентское море» привлекает не только любителей пляжного отдыха, но и поклонников рыбалки. В водоеме обитают сазан, сом, змееголов и другие виды пресноводных рыб, поэтому, в частности, по выходным на его берегах собирается множество рыбаков-любителей.

Широкая водная гладь, природные пейзажи и чистый воздух создают благоприятные условия для кемпинга, прогулок на природе и проведения фотосессии. Семьи и молодежь выбирают этот район за возможность побыть наедине с природой, не уезжая далеко от центра города.

Центр, объединяющий сельское хозяйство, энергетику и туризм

Туябугузское водохранилище имеет важное значение не только как туристический объект, но и как источник производства электроэнергии. Построенная на плотине гидроэлектростанция, введенная в эксплуатацию в 2019 году, вносит существенный вклад в энергоснабжение региона.

По мнению специалистов, «Ташкентское море» является одним из немногих инфраструктурных проектов, который одновременно выполняет функции в сфере сельского хозяйства, энергетики и туризма. Благодаря близости к столице, удобной транспортной доступности, живописной природе и постоянно развивающейся туристической инфраструктуре водохранилище играет важную роль в развитии внутреннего туризма Узбекистана.

Каждое лето «Ташкентское море» принимает тысячи отдыхающих. Прохладная вода, зеленые природные ландшафты, возможности для рыбалки и развитая сеть баз отдыха позволяют ему сохранять статус одного из самых популярных туристических и рекреационных центров Узбекистана.

Интерес иностранных туристов к региону растет

Темур Тлеубаев, представитель одной из баз отдыха, расположенных на берегу «Ташкентского моря», сообщил о значительном увеличении числа иностранных туристов в последние годы.

По его словам, база отдыха способна одновременно принять от 1 000 до 1 200 гостей. Если раньше основную часть посетителей составляли жители Узбекистана, то в последнее время заметно вырос поток иностранных туристов, в том числе из России, Казахстана и Таджикистана, - сказал он.

Тлеубаев отметил, что туристический сезон начинается в конце мая,продолжается до конца сентября и за этот период гостям предлагается широкий спектр услуг — от водных видов спорта до различных вариантов размещения.

Кроме того, представитель туристической индустрии рассказал, что на территории комплекса доступны сапбординг, гребля на каноэ, катание на катамаранах, скоростных катерах и гидроциклах. Для отдыхающих также работают бассейны, открытый кинотеатр и семейные коттеджи. В будние дни база принимает от 300 до 400 посетителей, а по выходным их число достигает тысячи.

По вечерам для гостей организуются концерты, музыкальные мероприятия и показы фильмов под открытым небом. Постояльцам, проживающим в бунгало и загородных домиках, предлагается уровень сервиса, сопоставимый с гостиничным, - сказал Тлеубаев.

Экотуризм, спорт и гастрономия — в одном месте

Руководитель пресс-службы администрации Средне- Чирчикского района Аббос Эргашев, в свою очередь, сообщил, что «Ташкентское море» является одним из важнейших туристических центров региона.

По его словам, вокруг водохранилища расположены многочисленные базы отдыха, спортивные и оздоровительные комплексы, а также тренировочные базы различных спортивных федераций.

Эргашев подчеркнул, что посетители могут не только отдохнуть, но и активно провести время, занимаясь спортом. В последние годы в регион привлекаются инвестиции и ранее неиспользуемые объекты при поддержке инвесторов вновь вводятся в эксплуатацию, реализуются новые туристические проекты, - отметил он.

По словам Эргашева, в районе «Ташкентского моря» одновременно развиваются экотуризм, спортивный и гастрономический туризм. В регионе широко распространено рыбоводство, а посетителям предлагают блюда из местной рыбы и разнообразные традиционные блюда узбекской кухни, - добавил он.