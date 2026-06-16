По оценке властей, характер катастрофы «не оставлял шансов на выживание»

США: все 8 человек на борту разбившегося B-52 Stratofortress могли погибнуть По оценке властей, характер катастрофы «не оставлял шансов на выживание»

Все 8 человек, находившиеся на борту самолета B-52 Stratofortress ВВС США, который, как ранее сообщалось, потерпел крушение вскоре после взлета с аэродрома в штате Калифорния, могли погибнуть. Об этом заявили в США.

На странице авиабазы Эдвардс в соцсети американской компании X была опубликована информация о людях, находившихся на борту разбившегося самолета.

В заявлении отмечается, что, по предварительным данным, все восемь человек, находившиеся на борту самолета, считаются погибшими.

Самолет, как сообщалось ранее, разбился вскоре после вылета с авиабазы Эдвардс в 11:20 по местному времени.

По оценке властей, характер катастрофы «не оставлял шансов на выживание».

В сообщении подчеркивается, что аварийно-спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, а власти принимают меры для установления статуса всего персонала.

Ранее сообщалось, что самолет B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлета с аэродрома в штате Калифорния.

Boeing B-52 Stratofortress относится к числу дальних бомбардировщиков, используемых для выполнения различных военных задач.