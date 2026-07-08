В итоговой декларации 36-го саммита НАТО в Анкаре союзники также объявили о закупках на сумму более 50 млрд долларов и наращивании оборонного производства

Страны НАТО подтвердили приверженность статье 5-й Устава Альянса В итоговой декларации 36-го саммита НАТО в Анкаре союзники также объявили о закупках на сумму более 50 млрд долларов и наращивании оборонного производства

По итогам 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, прошедшего 7–8 июля в Анкаре под председательством Турции, принята итоговая декларация.

В заявлении отмечается, что страны-члены альянса собрались в Анкаре, чтобы подтвердить свою «непоколебимую приверженность» статье 5 НАТО о коллективной обороне и трансатлантической связи.

«Нападение на одного союзника является нападением на всех союзников. Наше единство, солидарность и коллективная сила продолжают оставаться основой мира, безопасности и процветания для 1 млрд граждан нашего Альянса, состоящего из свободных и демократических наций. Мы сохраняем приверженность нашему 360-градусному подходу к сдерживанию и обороне», - говорится в документе.

В заявлении указывается, что союзники реализуют «Гаагское оборонное обязательство для противодействия долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма».

Отмечается, что европейские союзники и Канада в 2025 году увеличили инвестиции в основные оборонные потребности более чем на 139 млрд долларов.

- Новая декларация о закупках на сумму более 50 млрд долларов

В заявлении подчеркивается, что инвестиции обеспечивают необходимые возможности, а также укрепляют оборонную промышленность и устойчивость.

«Сегодня в Анкаре мы объявляем о новом соглашении о закупках на сумму более 50 млрд долларов и берем на себя обязательство работать с промышленностью для увеличения нашей коллективной производственной мощности и ускорения инноваций. Мы продолжим работу по устранению барьеров в оборонной торговле между союзниками и будем использовать партнерства НАТО для максимального углубления и расширения сотрудничества в оборонной промышленности», - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что для построения будущего ставится цель создать более сильную Европу в рамках более сильного НАТО и модернизированного Альянса.

Подчеркивается, что европейские союзники и Канада вместе с США берут на себя большую ответственность за оборону альянса.

В заявлении говорится, что сдерживание и оборона НАТО основаны на соответствующем сочетании ядерных, конвенциональных и противоракетных возможностей, поддерживаемых космическими и киберэлементами.

В документе подчеркивается решимость сохранить боевое превосходство.

«Мы инвестируем в нашу способность развертывать, поддерживать и обеспечивать устойчивость наших вооруженных сил; реализуем поставленные цели по возможностям во всех сферах, включая высокоточные удары на большую глубину, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, беспилотные системы, передовые технологии и разведывательные возможности. Мы развиваем совместимое трансатлантическое боевое облако и внедряем мощные модели искусственного интеллекта», - говорится в заявлении.

- Поддержка Украины

В заявлении отмечается, что Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность. Подчеркивается, что союзники едины в своей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности.

В документе напоминается, что европейские союзники и Канада теперь финансируют большую часть помощи Украине в сфере безопасности на двусторонней и многосторонней основе.

«Союзники подчеркивают, что эта поддержка в долгосрочной перспективе должна быть справедливой, предсказуемой и устойчивой. Союзники берут на себя обязательство предоставить Украине в 2026 году 70 млрд евро в рамках военного оборудования, помощи и обучения, а также подтверждают свои суверенные обязательства сохранить в 2027 году поддержку как минимум на том же уровне», - говорится в заявлении.

В этом контексте в документе приветствуется решение Европейского союза предоставить Украине многолетнее финансирование через механизм кредитной поддержки Украины.

- Свобода судоходства в Ормузском проливе

В заявлении отмечается, что альянс продолжает отвечать на стратегическое соперничество, широкую нестабильность, гибридные угрозы и повторяющиеся кризисы, формирующие более широкую среду безопасности, а также адаптироваться к ним.

«Союзники вновь заявляют, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, и призывают Иран полностью уважать свободу судоходства в Ормузском проливе», - говорится в документе.

В заявлении союзники также поблагодарили Турцию за гостеприимство и выразили надежду на встречу на следующем саммите.