Самолеты с активистами флотилии Global Sumud приземлились в Стамбуле Среди доставленных в мегаполис спецбортами из израильского аэропорта Рамон 85 граждан Турции

В Стамбуле приземлились три самолета турецкой авиакомпании THY, которые доставили из Израиля активистов флотилии Global Sumud, задержанных израильскими ВМС в международных водах.

Активистов в VIP-зале авиагавани встретили близкие и некоторые чиновники.

У аэропорта ожидали машины скорой помощи, которые сразу же после приземления самолетов забрали раненых активистов для транспортировки в больницы.

Ожидается, что после церемонии встречи активисты направятся в Стамбульский институт судебной медицины для необходимого освидетельствования в рамках расследования, открытого Стамбульской главной прокуратурой.

Ранее источники в МИД Турции сообщили, что 422 участника международной флотилии Global Sumud, включая 85 граждан Турции, покинули израильский аэропорт Рамон и вылетели в Турцию.

«В рамках эвакуационных мероприятий, проводимых под координацией Министерства иностранных дел, наши граждане — участники Global Sumud, которые были задержаны израильскими силами, а также участники из третьих стран, покинули аэропорт Рамон под наблюдением сотрудников нашего посольства в Тель-Авиве и отправились в нашу страну»,- заявили представители турецкого внешнеполитического ведомства в четверг, 21 мая.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг заявил, что Анкара работает совместно со всеми соответствующими ведомствами, чтобы обеспечить безопасность турецких граждан, которые были задержаны в результате незаконного вмешательства в отношении Global Sumud, а также их благополучное возвращение на родину. «Сегодня специальными авиарейсами, которые мы организуем, планируем доставить в Турцию наших граждан, а также участников из третьих стран», - заявил министр.

Фидан подчеркнул, что Турция продолжит защищать права своих граждан и выполнять гуманитарные обязательства перед гражданским населением Газы, а также будет решительно продолжать оказывать поддержку палестинскому народу.

Нападения израильской армии на Global Sumud

«Весенняя миссия 2026» флотилии Global Sumud, целью которой был прорыв блокады сектора Газа и доставка жизненно важной гуманитарной помощи, в ночь на 29 апреля подверглась незаконному вмешательству израильской армии в нескольких морских милях от греческих территориальных вод у берегов острова Крит.

Во время атаки в международных водах, в 600 морских милях от Газы, израильские военные задержали 177 активистов. Сообщалось о жестоком обращении с задержанными.

18 мая израильская армия совершила новое нападение на флотилию, состоящую из 50 судов, на борту которых находились 428 активистов из 44 стран, когда она следовала в сторону Газы в международных водах, и незаконно задержала активистов.

В августе 2025 года израильская армия также совершила аналогичное нападение на Global Sumud, которая направлялась в Газу на более чем 40 судах с 500 активистами из более чем 44 стран.