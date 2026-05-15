«Росатом» развивает проект уранового месторождения «Мантра» в Танзании

Российская госкорпорация «Росатом» всерьез занимается проектом уранового месторождения «Мантра» в Танзании. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках Российско-танзанийского инвестиционного форума.

«У нас здесь есть ряд ключевых мегапроектов, главным из которых является «Мантра» - проект по освоению уранового месторождения, который ведет к развитию целого региона вокруг. Сейчас регион непромышленный, а крупный завод предполагает, что электроэнергетики понадобится много, и транспортная инфраструктура будет развиваться, и логистика, поэтому Росатом всерьез этим занимается», - сказал министр, слова которого приводят российские СМИ.

Ранее, в конце июля 2025 года, глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что «Росатом» запустил пилотный проект по добыче и переработке урана в Танзании.