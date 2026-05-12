«Росатом» планирует привлечь турецкие компании к проекту АЭС в Венгрии «Мы планируем привлечь турецких партнеров к строительству в Венгрии», - генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев

«Росатом» планирует пригласить турецких партнеров, получивших опыт на стройке АЭС «Аккую», к сооружению АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Как сообщила пресс-служба российской госкорпорации, глава «Росатома» в Джакарте обсудил с президентом Индонезии Прабово Субианто сотрудничество в сфере использования атомной энергии в мирных целях, включая развитие проектов атомной генерации, ядерной инфраструктуры, подготовку кадров и неэнергетические применения атомных технологий.

«У нас есть фантастические цифры в Белоруссии, в Турции, в Египте, где на разных этапах стройки до 30%, 40% работ проводят местные компании», - сказал Лихачев, слова которого приводит РИА Новости.

По словам главы «Росатома», местные специалисты не просто строят станцию, но и приобретают компетенции и потом вместе с компанией идут на другие объекты. Например, белорусские коллеги «активно работают на стройке в Бангладеш»,- отметил он.

«Мы планируем привлечь турецких партнеров к строительству в Венгрии», - добавил Лихачев.

Церемония заливки «первого бетона» для двух новых блоков АЭС «Пакш» состоялась 5 февраля 2026 года.