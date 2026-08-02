Дрон упал в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока, взрыва не произошло

«Росатом»: БПЛА поразил галерею Запорожской АЭС, предназначенную для перемещения персонала Дрон упал в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока, взрыва не произошло

БПЛА ночью поразил специальную галерею Запорожской АЭС, которая соединяет все шесть энергоблоков и предназначена для перемещения персонала станции.

Об этом заявил генеральный директор российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, передают российские государственные СМИ в воскресенье 2 августа.

Лихачев отметил, что атаки на Запорожскую АЭС и город Энергодар, где расположена станция, продолжаются.

Он сообщил, что удар пришелся буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока, однако взрыва не произошло.

Кроме того, по его словам, серьезную обеспокоенность вызывает неустойчивость схемы внешнего электроснабжения. «Особую обеспокоенность продолжает вызывать сохраняющаяся неустойчивость схемы внешнего электроснабжения станции. В настоящее время Запорожская АЭС получает питание лишь по одной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1»», – сказал глава корпорации.

Он также сообщил, что в начале недели в Энергодаре наблюдались отключения электроэнергии, длившиеся несколько дней, и отметил, что подача электричества и воды до сих пор осуществляется по определенному графику.

Лихачев добавил, что в «Росатоме» выражают надежду на визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Энергодар и на площадку станции.

Украинская сторона информацию пока не прокомментировала.

Запорожская атомная электростанция является крупнейшей атомной станцией в Европе. Российские войска взяли под контроль станцию в марте 2022 года после российско-украинской войны.