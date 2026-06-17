«Репортеры без границ» осудили нападение израильской армии на палестинского журналиста Организация осуждает нападение израильских военных на журналиста Эль-Хайта с использованием газовой бомбы на оккупированном Западном берегу

Организация «Репортеры без границ» (RSF) заявила, что осуждает нападение израильской армии на палестинского журналиста Мутасима Сакфа аль-Хайта в оккупированном Западном берегу, в ходе которого в него была брошена газовая бомба.

На странице организации RSF в социальной сети американской компании X, опубликовано заявление в связи с ранением корреспондента «Иерусалимской новостной сети» Эль-Хайта на оккупированном Западном берегу.

В заявлении отмечается, что организация осуждает нападение израильских военных на журналиста Эль-Хайта с использованием газовой бомбы, и сообщается, что палестинский журналист получил ранение в ногу во время освещения событий в деревне Дейр-Эбу-Мешаль, расположенной в районе Рамаллаха на Западном берегу, после чего был эвакуирован на машине скорой помощи.

Эль-Хайт получил ранение в ногу в результате попадания газовой бомбы, брошенной израильскими силами, когда он освещал столкновения между израильскими оккупантами, напавшими на деревню Дейр-Эбу-Мешаль, и палестинской молодёжью.

В последнее время на Западном берегу отмечается рост числа нападений со стороны израильтян, захватывающих палестинские земли, и израильской армии на сельскохозяйственные угодья палестинцев. К числу таких нападений относятся поджоги и уничтожение земель, а также, в частности, препятствование доступу фермеров к своим землям в районах, прилегающих к поселениям.

По данным палестинских источников, с 8 октября 2023 года в результате нападений израильской армии и поселенцев на Западном берегу погибли 1169 палестинцев, 12 666 человек получили ранения. За тот же период было задержано около 23 тысяч человек, а 33 тысячи были вынуждены покинуть свои дома.