Продажи новых автомобилей в РФ за первые пять месяцев года выросли на 9% В январе-мае 2026 года в Российской Федерации реализовано 552 214 новых автомобилей

По итогам января-мая текущего года рынок новых автомобилей в России превысил 550 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении Министерства промышленности и торговли России.

«В январе-мае 2026 года в Российской Федерации реализовано 552 214 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 9% больше показателей января-мая прошлого года (506 278 шт.). Рынок автомобилей отечественного производства за 5 месяцев превысил 348 тыс. шт., что на 26% больше показателей января-мая 2025 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля российской техники по итогам января-мая 2026 года выросла на 8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 63%.

Западные автомобильные компании, которые до февраля 2022 года занимали лидирующие позиции на российском рынке, после начала конфликта в Украине объявили о своем уходе из страны. Продажи автомобилей в России, практически остановившиеся в тот период, впоследствии начали восстанавливаться, главным образом благодаря росту поставок китайских производителей и увеличению объемов производства отечественных компаний.

Кроме того, российские власти начали вводить новые требования, включая обязательства по локализации производства, чтобы ограничить доминирование китайских компаний на рынке. При этом российские граждане по-прежнему могут приобретать автомобили западных брендов через механизм параллельного импорта.