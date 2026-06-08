В результате стихийного бедствия пострадали 129 человек

На Филиппинах число жертв землетрясения магнитудой 7,8 возросло до 15 В результате стихийного бедствия пострадали 129 человек

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин достигло 15 человек, еще 129 получили ранения.

Согласно данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в 26 километрах к юго-западу от муниципалитета Каблалан в провинции Саранггани региона Соксксарген.

По данным USGS, очаг землетрясения находился на глубине 55,2 километра.

После основного толчка были зарегистрированы многочисленные афтершоки магнитудой от 4,6 до 6,5.

Как сообщили в Управлении гражданской обороны Филиппин, 12 человек погибли в регионе Соксксарген и еще 3 — в городе Давао. Число пострадавших достигло 129 человек.

В результате землетрясения повреждены многочисленные здания. По сообщениям местных СМИ, были отменены некоторые авиарейсы, а в городе Давао на острове Минданао отменены занятия во всех учебных заведениях.

По словам директора Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Тересито Баколкола, станции наблюдения за цунами зафиксировали волны высотой до одного метра в провинциях Султан-Кударат и Саранггани.

Президент Филиппин призвал граждан подняться на возвышенности

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал жителей районов, подверженных угрозе цунами, немедленно переместиться на возвышенные участки местности.

Он сообщил, что правительство уже приступило к реагированию на чрезвычайную ситуацию, а все службы по ликвидации последствий стихийных бедствий приведены в состояние готовности.

Япония и Индонезия также выпустили предупреждения о цунами

Как сообщает агентство Kyodo, Японское метеорологическое агентство после землетрясения выпустило предупреждение о цунами для тихоокеанского побережья страны.

Предупреждение охватывало районы от префектуры Ибараки до префектуры Окинава.

По данным агентства Antara, власти Индонезии также объявили раннее предупреждение о цунами, указав на вероятность возникновения волн у побережья страны.

Метеорологическое управление Малайзии выпустило предупреждение для штата Сабах на острове Борнео. Позднее власти сообщили, что примерно через пять часов после землетрясения угроза цунами в основном миновала.

Филиппины расположены в так называемом Тихоокеанском огненном кольце — зоне высокой сейсмической и вулканической активности, где сильные землетрясения происходят регулярно.