На Филиппинах число жертв землетрясения магнитудой 7,8 возросло до 15

Ecem Şahinli Ögüç, Elmira Ekberova
08 Июня 2026•Обновить: 08 Июня 2026
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин достигло 15 человек, еще 129 получили ранения.
Согласно данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в 26 километрах к юго-западу от муниципалитета Каблалан в провинции Саранггани региона Соксксарген.
По данным USGS, очаг землетрясения находился на глубине 55,2 километра.
После основного толчка были зарегистрированы многочисленные афтершоки магнитудой от 4,6 до 6,5.
Как сообщили в Управлении гражданской обороны Филиппин, 12 человек погибли в регионе Соксксарген и еще 3 — в городе Давао. Число пострадавших достигло 129 человек.
В результате землетрясения повреждены многочисленные здания. По сообщениям местных СМИ, были отменены некоторые авиарейсы, а в городе Давао на острове Минданао отменены занятия во всех учебных заведениях.
По словам директора Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Тересито Баколкола, станции наблюдения за цунами зафиксировали волны высотой до одного метра в провинциях Султан-Кударат и Саранггани.
Президент Филиппин призвал граждан подняться на возвышенности
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал жителей районов, подверженных угрозе цунами, немедленно переместиться на возвышенные участки местности.
Он сообщил, что правительство уже приступило к реагированию на чрезвычайную ситуацию, а все службы по ликвидации последствий стихийных бедствий приведены в состояние готовности.
Япония и Индонезия также выпустили предупреждения о цунами
Как сообщает агентство Kyodo, Японское метеорологическое агентство после землетрясения выпустило предупреждение о цунами для тихоокеанского побережья страны.
Предупреждение охватывало районы от префектуры Ибараки до префектуры Окинава.
По данным агентства Antara, власти Индонезии также объявили раннее предупреждение о цунами, указав на вероятность возникновения волн у побережья страны.
Метеорологическое управление Малайзии выпустило предупреждение для штата Сабах на острове Борнео. Позднее власти сообщили, что примерно через пять часов после землетрясения угроза цунами в основном миновала.
Филиппины расположены в так называемом Тихоокеанском огненном кольце — зоне высокой сейсмической и вулканической активности, где сильные землетрясения происходят регулярно.