Премьер Албании Эди Рама прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО

Лидеры Турции и Албании обсудили сотрудничество Премьер Албании Эди Рама прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Албании Эди Рамой, прибывшим в Анкару для участия в 36-м саммите лидеров НАТО.

Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций при Администрации президента Турции.

Согласно заявлению, в ходе переговоров обсуждены состояние турецко-албанских отношений, а также вопросы региональной и международной повестки.

Глава турецкого государства отметил, что Анкара прилагает усилия для дальнейшего развития отношений с Тираной. По его словам, Турция заинтересована в углублении сотрудничества с Албанией, прежде всего в области оборонной промышленности.

Турецкий лидер также подчеркнул, что на прошедшем в Анкаре саммите НАТО была решительно продемонстрирована прочность союзнической солидарности в рамках Альянса.

Президент Эрдоган пригласил премьер-министра Албании принять участие в Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP31), которая пройдет в ноябре в турецкой Анталье.