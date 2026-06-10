«Иначе невозможно реализовывать закон Армении о присоединении к Евросоюзу и оставаться в Евразийском экономическом союзе, потому что нормы, на которых функционируют эти два объединения, взаимоисключающие», - глава МИД РФ

Лавров: вопрос дальнейшего участия Армении в ЕАЭС требует скорого решения «Иначе невозможно реализовывать закон Армении о присоединении к Евросоюзу и оставаться в Евразийском экономическом союзе, потому что нормы, на которых функционируют эти два объединения, взаимоисключающие», - глава МИД РФ

Армения по-прежнему «формально» остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.



«Армения действительно в очередной раз не участвовала в мероприятиях ОДКБ, хотя она остается формально полноправным членом. И государственный флаг Армении наряду с флагами других государств здесь присутствует», -сказал Лавров.



«Не участвуя в ОДКБ, оставаясь формально членом более уже двух лет, по-моему, армянские коллеги не приезжают на мероприятия. Одновременно активно наращивают сотрудничество со странами - членами НАТО, идут военные учения, закупается продукция военного назначения, обмен делегациями по военной лини и с НАТО, и с Евросоюзом, который тоже сейчас превращается в милитаризованную структуру», - отметил глава МИД РФ.

По словам министра, в Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз, и в этой связи Еревану необходимо быстро выбрать между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). «Вопрос уже стоит ребром», - подчеркнул он.

При этом Лавров напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, членов российского правительства о том, что с членством Армении «придется разбираться достаточно оперативно».

«Не потому, что мы не уважаем выбор армянского народа. Мы хотим знать этот выбор. Иначе невозможно реализовывать закон Армении о присоединении к Евросоюзу и оставаться в Евразийском экономическом союзе, потому что нормы, на которых функционируют эти два объединения, взаимоисключающие», - пояснил он.

Министр сообщил, что страны - участницы ОДКБ договорились рассмотреть применение к Армении статьи устава объединения из-за неуплаты республикой взносов в течение двух лет. «Что в этой ситуации делать, мы сегодня это обсудили. И уже более 2 лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ. Ситуация, которая предусмотрена Уставом Организации Договора о коллективной безопасности. И мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ», - отметил он.

Глава МИД РФ также сообщил, что Москва «будет пропускать мимо ушей» предложения по диалогу с Европой, пока не убедится, что разговор ведется серьезно.



«Пока мы не услышим и не убедимся, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить и сохранить, еще и укрепить киевский нацистский режим, наверное, мы будем слушать, но подобные идеи я бы просто пропускал мимо ушей с точки зрения практической перспективы», - сказал министр.

«Наверное, все в последние дни следят за тем, как Евросоюз пытается выйти на авансцену украинской ситуации, усилий по урегулированию, якобы урегулированию, с их точки зрения, украинской ситуации, да и в целом приподнять свою узнаваемость на международной арене», - указал он, напомнив, что российский лидер в ходе мероприятий Петербургского экономического форума на прошлой неделе вновь говорил о том, что Россия не отказывалась от диалога с ЕС. «Если Евросоюз хотел искренне помочь в урегулировании, у него было таких шансов немало, и он все провалил», - сказал глава МИД РФ.

По его словам, послы Великобритании, Франции и Германии «просятся на встречу» с заместителем в министерство иностранных дел.

«Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», - добавил он.

Кроме того, Лавров сообщил, что ОДКБ всегда была открыта к диалогу и с НАТО.



«В те времена, когда не было никаких кризисов в отношениях между Россией и Западом, когда функционировал Совет Россия - НАТО, занимался программами поставки вертолетов в Афганистан для борьбы с терроризмом, <…> целая программа сотрудничества Россия - НАТО была, и даже в те времена никогда НАТО не соглашалась сесть за одним столом с ОДКБ, чтобы поговорить о вопросах безопасности», - сказал он.

Единственное место, по словам Лаврова, где эти две организации оказывались рядом, - пленарное заседание ОБСЕ, а также раньше генсек ООН проводил раз в два года встречи с участием региональных организаций, которые занимаются вопросами безопасности.

«Но ни о каком равноправном диалоге, вопреки многочисленным официальным предложениям, которые были одобрены главами государств ОДКБ и на бумаге отправлялись в штаб-квартиру НАТО, [речь не шла]. Такое, знаете, высокомерное молчание. К сожалению, это отражает сохраняющийся менталитет Запада по отношению ко всему, что происходит в этом мире», - резюмировал глава МИД РФ.