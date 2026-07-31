Движение заявило, что с нынешней формулировкой соглашения имеет по нему оговорки

«Исламский джихад» сообщения о соглашении между палестинскими группировками и Израилем не соответствуют действительности Движение заявило, что с нынешней формулировкой соглашения имеет по нему оговорки

Движение «Исламский джихад» заявило, что сообщения в СМИ о соглашении между палестинскими группировками и Израилем не соответствуют действительности и что оно имеет возражения против документа в его нынешнем виде.

В письменном заявлении представителя движения говорится, что сообщения о достигнутом соглашении между палестинскими группировками и Израилем являются «чувствительной и неточной информацией».

«Информация, опубликованная в СМИ о достижении соглашения между (палестинскими) группировками и врагом (Израилем), не соответствует действительности. В его нынешнем виде мы выражаем по этому поводу свои оговорки», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети заявил, что «Совет мира» достиг «исторического соглашения» с ХАМАС и всеми другими вооруженными группировками в Газе о полном отказе от оружия.

Трамп также сообщил, что после завершения процесса разоружения Израиль выведет свои войска из сектора Газа.