«Исламский джихад» сообщения о соглашении между палестинскими группировками и Израилем не соответствуют действительности

Çağrı Koşak, Elmira Ekberova
31 Июля 2026•Обновить: 31 Июля 2026
Движение «Исламский джихад» заявило, что сообщения в СМИ о соглашении между палестинскими группировками и Израилем не соответствуют действительности и что оно имеет возражения против документа в его нынешнем виде.
В письменном заявлении представителя движения говорится, что сообщения о достигнутом соглашении между палестинскими группировками и Израилем являются «чувствительной и неточной информацией».
«Информация, опубликованная в СМИ о достижении соглашения между (палестинскими) группировками и врагом (Израилем), не соответствует действительности. В его нынешнем виде мы выражаем по этому поводу свои оговорки», — говорится в заявлении.
Ранее президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети заявил, что «Совет мира» достиг «исторического соглашения» с ХАМАС и всеми другими вооруженными группировками в Газе о полном отказе от оружия.
Трамп также сообщил, что после завершения процесса разоружения Израиль выведет свои войска из сектора Газа.