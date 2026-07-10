Министр энергетики Эли Коэн утверждает, что сигналы о возможном предоставлении Турции доступа к истребителям F-35 вынудили Израиль принять соответствующие меры

Израильский министр заявил об инициативах по предотвращению доступа Турции к передовому вооружению Министр энергетики Эли Коэн утверждает, что сигналы о возможном предоставлении Турции доступа к истребителям F-35 вынудили Израиль принять соответствующие меры

Израиль в свете обсуждений вокруг программы F-35 предпринимает шаги для того, чтобы не допустить доступа Турции к современным вооружениям. Об этом заявил министр энергетики Израиля Эли Коэн в эфире израильского телеканала Channel 14.

Коэн утверждает, что сигналы о возможном предоставлении Турции доступа к истребителям F-35 вынудили Израиль принять соответствующие меры.

По его словам, Тель-Авив обратился к США с инициативой воспрепятствовать доступу Турции к современным вооружениям.

«Мы должны потребовать от нашего главного союзника, США, сохранить действие закона о качественном военном превосходстве (QME), который гарантирует технологическое и военное превосходство Израиля», — сказал Коэн.

Кроме того, по мнению министра, Израиль должен не допустить постоянного военного присутствия Турции в Сирии.

«Если Турция захочет создать военные базы в Сирии, мы также должны создать там свои базы», — сказал он.

Сообщения о возможном возвращении Турции к программе F-35 ранее спровоцировали обеспокоенность в Израиле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью ведущим американским СМИ заявлял, что Израиль выступает категорически против предоставления Турции доступа к F-35.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, в свою очередь, сообщил, что израильское руководство ведет как публичную, так и непубличную работу, чтобы не допустить такого развития событий, а также находится в контакте с администрацией Вашингтона по этому вопросу.