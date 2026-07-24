Украинский лидер выразил надежду на то, что США будут с Украиной и в дальнейшем

Зеленский: Украинская сторона готовится к встрече с президентом США и его командой Украинский лидер выразил надежду на то, что США будут с Украиной и в дальнейшем

Украинская сторона готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом и его командой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы знаем из разведывательных данных и от наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Возможно, этот удар будет нанесен сегодня: по предварительной информации, он может произойти в течение 48 часов. Пожалуйста, берегите себя – обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги», – сказал Зеленский во время вечернего обращения.

Президент Украины отметил, что Киев ожидает «понимания со стороны партнеров, так как ПВО – это главный приоритет, в решении которого могут помочь «именно партнеры».

«Все договоренности должны выполняться – выполняться оперативно. МИД Украины, все наши дипломаты должны действовать быстрее, и потребности Украины должны звучать громче в мире, потому что это реальные потребности защиты жизни. И важно, чтобы о том, что на самом деле происходит в Украине, о российских ударах по нашим людям, о затягивании Россией своей войны все больше знали в ключевых странах-партнерах», – указал украинский лидер.

Зеленский также выразил надежду на то, что США будут с Украиной и в дальнейшем, чтобы завершить конфликт «достойным миром». «Именно это нам нужно. Мы готовимся к встрече с президентом Америки и его командой. Я благодарю Америку, я благодарю каждого, кто на стороне Украины», - сказал он.

Кроме того, президент Украины утверждает, что в России готовят к осени новую, «довольно значительную» волну мобилизации, и об этом, по его словам, «есть четкая информация от разведки».

Президент Украины также анонсировал, что в ближайшие недели Киев и международные партнеры будут работать над установлением мира.

«На этой неделе и в последующие недели мы будем работать с партнерами. Есть вещи, которые стоит сделать ради приближения мира. Будет насыщенный международный график. Мы с нетерпением ждем положительного ответа от «Группы семи» по нашим запросам, а также от участников коалиции желающих», – сказал Зеленский.