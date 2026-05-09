Президент Кыргызстана заявил, что подвиг участников Великой Отечественной войны навсегда останется национальной гордостью и примером для будущих поколений

Жапаров: Война приносит только горе, а мир — бесценное сокровище Президент Кыргызстана заявил, что подвиг участников Великой Отечественной войны навсегда останется национальной гордостью и примером для будущих поколений

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Победы, заявив, что 9 мая остается днем памяти, гордости и напоминанием о ценности мира.

«Сегодня по традиции мы отмечаем 9 мая — Великий День Победы, имеющий историческое, нравственное и духовное значение. Этот день — одновременно светлый праздник и день памяти», — говорится в поздравлении президента.

Жапаров отметил, что миллионы людей, в том числе жители Кыргызстана, отдали свои жизни ради Победы, а память о войне связана с историей каждой семьи.

«Великая Победа связана с личной историей каждого из нас. Каждый из присутствующих на сегодняшнем мероприятии стоит со слезами скорби и гордости, вспоминая подвиги и героизм своих дедов и бабушек, отцов и матерей», — подчеркнул он.

Президент заявил, что в годы Великой Отечественной войны Кыргызстан отправил на фронт более 360 тысяч мужчин и женщин — каждого четвертого жителя страны. По его словам, более 100 тысяч кыргызстанцев погибли на полях сражений, свыше 150 тысяч были награждены орденами и медалями, 22 человека стали полными кавалерами ордена Славы, а 73 получили звание Героя Советского Союза.

Жапаров подчеркнул, что жители республики проявили героизм не только на фронте, но и в тылу, работая под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!».

«Действительно наша сегодняшняя мирная и свободная жизнь — результат безграничной храбрости и героизма того поколения. Их самоотверженность и патриотизм стали нашим историческим наследием, национальной гордостью и вечным примером для будущих поколений», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что с каждым годом ветеранов становится все меньше. По его словам, сегодня 81-ю годовщину Победы в Кыргызстане отмечают всего семь ветеранов войны и 297 тружеников тыла.

«Мы в долгу перед ветеранами и тружениками тыла, и поэтому считаем своим священным долгом не забывать ваши подвиги и продолжать поддерживать мир во всем мире», — заявил Жапаров.

Он также подчеркнул, что война приносит человечеству только страдания и потери, а мир остается главной ценностью.

«Мы знаем из истории тех ужасных лет и жестоких дней, что война приносит только горе и потери, а мир – бесценное сокровище. Эта трагедия стала великим уроком для всего человечества», — отметил президент.

В завершение Жапаров выразил уверенность, что Кыргызстан продолжит двигаться по пути устойчивого развития и укрепления мира, пожелав гражданам страны мира, единства и благополучия.