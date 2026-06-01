«Деревня крокодилов» в Буркина-Фасо привлекает внимание посетителей

Деревня Базуле в Буркина-Фасо, известная как «деревня крокодилов», привлекает внимание посетителей.

В деревне, расположенной в 30 км от столицы страны Вагадугу, крокодилы считаются священными из-за легенды, насчитывающей около 500 лет, и находятся под охраной местных жителей.

Туристы, приезжающие в этот район, могут под контролем смотрителей увидеть крокодилов вблизи, сфотографироваться с ними, а также за плату покормить животных.

Озеро с крокодилами и прилегающая к нему территория служат как туристической достопримечательностью, так и источником дохода для жителей деревни.

Некоторые посетители, приезжающие в деревню, прикасаются к крокодилам и фотографируются с ними.

Житель деревни Фердинанд Каборе в беседе с «Анадолу» рассказал, что в озере обитают очень крупные крокодилы.

По его словам, причинять вред крокодилам запрещено.

«В прошлом здесь не было воды, поэтому женщины проходили по 30 километров, чтобы принести ее. Однажды, когда женщины снова отправились за водой, они встретили крокодила и, последовав за ним, нашли воду. Поэтому было запрещено убивать крокодилов», - рассказал Каборе.