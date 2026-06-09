Омер Болат выступил на сессии «Новые горизонты в торговле для Турции и Сирии» в рамках саммита городских экономик «Газиантеп-Алеппо», организуемого агентством «Анадолу»

Глава Минторга Турции: Подготовка к открытию таможенного пункта Ислахие полностью завершена Омер Болат выступил на сессии «Новые горизонты в торговле для Турции и Сирии» в рамках саммита городских экономик «Газиантеп-Алеппо», организуемого агентством «Анадолу»

Все приготовления к открытию таможенного пункта Ислахие на границе с Сирией завершены. Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат, выступая на сессии «Новые горизонты в торговле для Турции и Сирии» в рамках саммита городских экономик «Газиантеп-Алеппо», организуемого агентством «Анадолу» при поддержке мэрии Газиантепа.

«Все подготовительные работы по открытию таможенного пункта Ислахие завершены. Мы сможем в самое ближайшее время сообщить эту хорошую новость», — сказал Болат, указав на важность проведения саммита.

По его словам, саммит АА способствовал повышению осведомленности о процессах экономической интеграции между Турцией и Сирией, восстановлении и реконструкции соседней страны, укреплении ее экономики, а также о вкладе Турции в эти процессы.

Болат отметил, что Турцию и Сирию объединяют 911 километров общей границы, многовековая история и прочные связи как соседних, братских и дружественных государств.

«После 14 лет гражданской войны в Сирии в результате революции 8 декабря 2024 года к власти пришло движение за свободу, и сирийский народ обрел свободу. После этого тяжелого и полного страданий периода достижения революции должны были быть увенчаны экономическими успехами и развитием», — сказал министр, подчеркнув, что Турецкая Республика и ее правительство под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана всегда ставили во главу угла благополучие сирийского народа, как как до начала гражданской войны, так и во время конфликта.

Болат напомнил, что Турция открыла свои двери для сирийцев и в течение 14 лет приняла около 3,5 млн граждан Сирии.

«После революции мы содействовали как трудоустройству, так и отъезду тех, кто возвращался в свою страну. В постреволюционный период нашим главным приоритетом стало сохранение государственного единства Сирии, ее национального единства и территориальной целостности. В рамках этой политики и в соответствии с принципами национальной безопасности, наше государство и правительство оказывали всестороннюю политическую, дипломатическую, экономическую и военную поддержку сирийскому государству и правительству под руководством Ахмеда аш- Шараа», — сказал Болат.

«После революции нашей важнейшей задачей стало продвижение турецко-сирийской экономической интеграции»

Министр отметил, что, несмотря на сравнительно короткий срок - около полутора лет, Сирии удалось обеспечить внутренний мир, восстановить территориальную целостность и вступить в период политической стабильности, напомнив, что уже с первых минут после революции Сирия начала масштабное наступление в сфере инвестиций, экономического развития и роста.

«Начиная с 8 декабря, одной из наших важнейших задач стало выведение отношений с Сирией в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта и энергетики на максимально высокий уровень», - подчеркнул Болат.

По его словам, во всех профильных министерствах были созданы специальные подразделения по Сирии.

«Во всех этих областях – оборона, дипломатия, энергетика, транспорт, инфраструктура, промышленность, торговля, таможня – достигнута отличная координация между турецкими министерствами и нашими сирийскими коллегами», - отметил он.

Болат также привлек внимание к тому, что Турция оказала значительную политическую и дипломатическую поддержку в процессе нормализации отношений Сирии с Европейским союзом и Соединенными Штатами, а также в вопросе отмены санкций.

«В этом смысле мы оказали сирийскому правительству действительно большую поддержку в формировании позитивного отношения к новой Сирии на западных рынках и в западном мире. Наш президент приложил огромные усилия для того, чтобы убедить в этом США и Европейский союз», — сказал он.

Переговоры о создании совместной промышленной зоны в приграничных районах продолжаются

Болат напомнил, что одним из первых решений в торговой сфере между двумя странами после революции стало открытие пограничного пункта «Яйладагы» уже на следующий день после смены власти.

По его словам, совместно с торгово-промышленными палатами и деловыми объединениями приграничных провинций, таких как Хатай, Газиантеп, Килис, Мардин и Шанлыурфа, а также соседних с ними Адана, Османие, Кахраманмараш и Адыяман, проводились координационные встречи по расширению торгово-инвестиционного сотрудничества с Сирией.

Одним из важнейших шагов стало немедленное снятие ограничений на экспорт, импорт и транзитную торговлю с Сирией, - отметил он.

Болат рассказал, что для облегчения выхода инвесторов на сирийский рынок в стране организуются выставки, а также ведется тесная координация с Министерством промышленности и технологий Турции по вопросам инвестиций в организованные промышленные зоны, и такие встречи проводятся как в Турции, так и в Сирии.

Глава ведомства напомнил, что до начала гражданской войны между двумя странами действовало соглашение о свободной торговле промышленной продукцией, которое утратило практическую силу из-за конфликта.

«После революции важным шагом стало создание механизма Турецко-сирийского Совместного экономического и торгового комитета (JETCO), который должен обеспечить правовую основу для наших экономических отношений с новым сирийским правительством. Нам удалось реализовать это еще до первой годовщины революции», - сказал он.

Министр также сообщил о начале предварительных консультаций по всеобъемлющему соглашению об экономическом сотрудничестве между Турцией и Сирией, подчеркнув необходимость обеспечения быстрых инвестиций с целью компенсации потерь, понесенных за годы войны.

Кроме того, Болат рассказал о продолжении переговоров по созданию совместной промышленной зоны в приграничных районах.

«После того как в начале этого года на северо-востоке Сирии была обеспечена стабильность, мы сообщили сирийским коллегам о нашей готовности открыть пограничный пункт между Нусайбином и Камышлы. Все необходимые приготовления завершены, и мы можем открыть его в кратчайшие сроки. Также завершены все подготовительные работы по открытию таможенного пункта Ислахие. Мы сможем в самое ближайшее время сообщить эту хорошую новость», — отметил он.

Министр также заявил, что Турция и Сирия нацелены на значительное расширение торгово-экономического сотрудничества.

«Мы поставили цель достичь объема двусторонней торговли между Турцией и Сирией в размере 10 млрд долларов к началу 2030-х годов», — подчеркнул министр.

Кроме того, по словам Болата, стороны достигли взаимопонимания по вопросу открытия турецкими банками филиалов в Сирии.

«Мы достигли договоренности относительно открытия турецких банков в Сирии. В настоящее время ведется работа над соответствующей нормативно-правовой базой. Продолжаются также контакты по вопросу печати сирийской национальной валюты», — добавил он.