«7 июля в 19 ч. 51 мин. компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток», подверглась атаке БПЛА», - «Газпром»

«Газпром» сообщил об атаке БПЛА на компрессорную станцию газопровода «Голубой поток» «7 июля в 19 ч. 51 мин. компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток», подверглась атаке БПЛА», - «Газпром»

В российском холдинге «Газпром» сообщили об атаке на компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток».

«7 июля в 19 ч. 51 мин. компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов», - следует из публикации.

В компании считают, что «атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию».

«В настоящее время ведется устранение полученных повреждений. Оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок», - отметили в «Газпроме».

Компрессорная станция «Краснодарская» расположена в северной части Краснодарского края. Серия атак на компрессорные станции на юге России активизировалась в марте 2026 года.