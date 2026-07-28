При этом выручка компании за отчетный период увеличилась на 2,9% - до 3,138 трлн рублей

«Газпром» получил 78,4 млрд рублей чистой прибыли в первом полугодии При этом выручка компании за отчетный период увеличилась на 2,9% - до 3,138 трлн рублей

Чистая прибыль российской энергетической компании «Газпром» в первом полугодии составила 78,4 млрд рублей (около 998 млн долларов) против убытка в размере 10,76 млрд рублей годом ранее. Об этом следует из отчета компании, подготовленного в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

При этом выручка компании за отчетный период увеличилась на 2,9% - до 3,138 трлн рублей.

Валовая прибыль компании в первом полугодии увеличилась на 15%, - до 1,082 трлн рублей, тогда как прибыль до уплаты налогов составила 75,9 млрд рублей против 31 млрд рублей убытка годом ранее.

«Газпром», существенно утративший свою долю на европейском рынке, остается одним из крупнейших производителей природного газа в мире.