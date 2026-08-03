«Газпром»: нехватка газа в хранилищах создает «серьезные риски» для Европы в период холодов В компании привлекли внимание к низкому уровню запасов газа в подземных хранилищах европейских стран

Нехватка газа в подземных хранилищах создает серьезные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов, заявила пресс-служба «Газпрома».

«Итоги июня-июля для европейских подземных хранилищ: разница уровня запасов газа по отношению к прошлому году стремится в глубокий минус», - следует из публикации в Telegram-канале компании.



Отмечается, что, согласно данным Gas Infrastructure Europe, в начале лета разрыв составлял 8,2 млрд куб. м, а за два месяца он достиг уже 12 млрд куб. м.

На 31 июля этого года в европейских ПХГ на 17,3% меньше газа, чем на ту же дату в 2025 году, привлекли внимание в крупнейшей российской энергокомпании.



«Отметим, что уровень запасов газа в ПХГ Германии, Нидерландов и Франции ниже среднего уровня заполненности ПХГ Европы. Нехватка газа в подземных хранилищах создает серьезные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов», - следует из публикации.