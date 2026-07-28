«Сейчас в общем объеме европейского импорта СПГ доля США составляет 60%. Более того, в Германии уже свыше 90% импорта СПГ приходится на США», -начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус

«Газпром»: Доминирование СПГ из США привело к трехкратному росту цен на газ в Европе «Сейчас в общем объеме европейского импорта СПГ доля США составляет 60%. Более того, в Германии уже свыше 90% импорта СПГ приходится на США», -начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус

Отказ Европы от российского газа привел к «откату» потребления газа в регионе до уровня 30-летней давности и деиндустриализации. Цены на газ в ЕС выросли втрое, монополизация рынка со стороны США уже сегодня отражается на котировках. Об этом заявил заместитель начальника департамента, начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус на форуме Indo Pacific LNG Summit 2026 в Индонезии.

Полоус отметил, что в начале текущего десятилетия поставки «Газпрома» были основой газового баланса Европы и ежегодно превышали 150 млрд куб. м, однако сейчас принятые в ЕС «политически ангажированные решения» пытаются завуалировать неподкрепленными обвинениями в адрес России и «Газпрома».

«После событий 2022 года многие европейские политики говорили о необходимости больше не повторять ситуацию с высокой зависимостью от одного поставщика, как, по их мнению, это было с Россией. Но что мы видим? Сейчас в общем объеме европейского импорта СПГ доля США составляет 60%. Более того, в Германии уже свыше 90% импорта СПГ приходится на США», - цитирует Полоуса ТАСС.

В то же время, по словам начальника управления «Газпрома», на мировом рынке СПГ безоговорочным лидером и надежным поставщиком на протяжении многих лет выступал Катар, обладающий большими запасами газа и мощностями по его сжижению. «Катарский СПГ, к сожалению, может быть заблокирован. Риски в перебоях поставок, связанные с выводом из строя мощностей производства СПГ и ограничениями прохода судов через проливы и каналы, такие как Ормузский, Малаккский, Баб-эль-Мандебский, Панамский и другие, заставили вновь обратить внимание на трубопроводные поставки газа», - указал он.

Полоус считает , что отказ Европы от российского газа привел к «откату» потребления газа в регионе до уровня 30-летней давности и деиндустриализации, тогда как цены на газ в ЕС выросли втрое.

«Ирония в том, что ранее (до 2022 года) нас критиковали за якобы злоупотребление доминирующим положением и поставки российского газа по завышенным ценам. Прошло совсем немного времени, и теперь даже самые рьяные сторонники отказа от поставок ресурсов из России, сопоставляя цены нынешние и предшествующие 2022 году, называют российский газ конкурентоспособным», - сказал Полоус, указав на то, что «Газпром» готов поставлять газ на взаимовыгодных условиях, но почти все страны Европы сами отказываются от этой возможности.