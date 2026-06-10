Протесты спровоцировал инцидент, произошедший вечером 8 июня в Белфасте, когда выходец из Судана нанес тяжелые ножевые ранения гражданину Ирландии

В ходе антииммигрантских протестов в Северной Ирландии сожжены десятки домов и автомобилей Протесты спровоцировал инцидент, произошедший вечером 8 июня в Белфасте, когда выходец из Судана нанес тяжелые ножевые ранения гражданину Ирландии

В Северной Ирландии антииммигрантские протесты, начавшиеся после нападения суданского беженца на местного жителя, переросли в массовые беспорядки, в ходе которых пострадало множество домов и автомобилей.

Протесты спровоцировал инцидент, произошедший вечером 8 июня в Белфасте, когда выходец из Судана, получивший статус беженца в 2023 году, нанес тяжелые ножевые ранения гражданину Ирландии.

После произошедшего акции протеста охватили всю Северную Ирландию. Участники акции выразили недовольство миграционной политикой британских властей.

Митинги в Белфасте и других городах быстро переросли в столкновения с полицией, нападения на мигрантов и акты вандализма. В Белфасте демонстранты в масках подожгли муниципальный автобус, а в восточной части города были сожжены жилые дома и автомобили.



Кроме того, в городе Балликлэр участники беспорядков атаковали турецкую парикмахерскую, разбив окна и двери заведения.

Заместитель начальника Полицейской службы Северной Ирландии Райан Хендерсон призвал граждан сохранять спокойствие и не участвовать в действиях, угрожающих безопасности людей.

Он отметил, что столь масштабные уличные беспорядки происходят в регионе крайне редко.

Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил, в свою очередь, резко осудила насилие.

«Поджоги домов семей людьми в масках — это не что иное, как отвратительное проявление низости. Общество не виновато. Это чистый бандитизм», - написала она в соцсети американской компании Х.

О'Нил назвала «чудовищным и неправильным» нападение с ножом в Белфасте.

«Расизм, подстрекательство и насилие недопустимы везде, где бы они ни происходили. Нет никакого оправдания нападениям, которые произошли сегодня вечером. Никто не хочет видеть подобное на наших улицах», - подчеркнула она.

Британский министр по делам Северной Ирландии Хилари Бенн также осудил беспорядки, подчеркнув, что произошедшее в Белфасте не может служить оправданием для насилия и нападений на невинных людей.

8 июня на севере Белфаста мужчина, который, как сообщается, является выходцем из Судана и получил статус беженца в 2023 году, нанес гражданину Ирландии тяжелые ножевые ранения в лицо, глаз и спину.

30-летний нападавший был остановлен местными жителями, вмешавшимися с палками, после чего его задержала полиция. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и осуждение со стороны различных политических и общественных кругов страны, тогда как ультраправые группы использовали произошедшее для призывов к «массовой депортации» мигрантов.