В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,6

В районе Батталгази турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Об этом в среду, 20 мая сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Подземные толчки зафиксированы в 09.00 по местному времени (GMT+3).

Землетрясение произошло на глубине 7,03 километра.

Толчки ощущались и в соседних провинциях

Губернатор Малатьи Седдар Явуз сообщил «Анадолу», что к данному моменту сообщений о каких-либо происшествиях или разрушениях не поступало, муниципальные службы проверяют обстановку в регионе.

Губернатор Газиантепа Кемаль Чебер, в свою очередь, отметил, что землетрясение с эпицентром в Малатье ощущалось и в Газиантепе. «На данный момент в ходе полевых обследований, проводимых соответствующими ведомствами, никаких разрушений не выявлено. Осмотры продолжаются с большой тщательностью», - сказал он.

Сообщается, что землетрясение ощущалось не только в Малатье, но и в Кахраманмараше, Газиантепе, Адыямане, Шанлыурфе, Диярбакыре, Элязыге, Кайсери и Сивасе.



