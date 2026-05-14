В России заявили о возрастании активности в районе Запорожской АЭС

Глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о резком возрастании активности в районе Запорожской АЭС.

«Начиная с 12 числа очень резко возросла активность ВСУ, речь идет о гораздо большем количестве ударов, чем даже до объявления перемирия. Особо жестко подвержена ударам социальная инфраструктура города. Это и электрораспределительные станции, и станции газоснабжения, и водозабор, и автозаправочные станции, где уже было несколько пожаров, которые героически совершенно тушили местные пожарные. Это и удары по вышкам сотовой мобильной связи, в том числе по вышкам, которые расположены на крыше жилых домов», - рассказал Лихачев в кулуарах съезда Союза машиностроителей России.

«Продолжается присутствие миссии МАГАТЭ. На регулярных брифингах руководство станции, руководство силовых структур информирует специалистов МАГАТЭ о положение дел. Все 6 блоков в состоянии «холодного останова», ничего у нас не вызывает каких-то сомнений и опасений. Главная надежда - чтобы нам в конце месяца все-таки договориться о режиме тишины и с учетом снижения уровня воды в Днепре провести ремонт Днепровской линии электроснабжения, чтобы чуть-чуть поднять устойчивость, самостоятельность Запорожской атомной электростанции», - добавил глава «Росатома».

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе. Атомная электростанция находится под контролем российской стороны с начала марта 2022 года. Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС.