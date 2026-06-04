В результате атак Израиля по Ливану погибли 6 человек Еще 4 человека получили ранения

В результате авиаударов, нанесенных армией Израиля по различным районам Ливана погибли 6 человек.

Как сообщило официальное ливанское агентство NNA, в результате авиаударов израильской армии по населенному пункту Сухмур на востоке Ливана погибли 5 человек, еще 4 получили ранения.

Израильская авиация также нанесла удары по населенным пунктам Хадаса, Тебнин и Харин в округе Бинт-Джубейль на юге страны.

Сообщается, что в результате атак в Тебнине есть раненые.

Кроме того, беспилотник израильской армии нанес удар по мотоциклу в населенном пункте Маруб, относящемся к городу Сур на юге Ливана. В результате атаки погиб 1 человек, еще 1 получил ранение.

Авиаудары также были нанесены по населенным пунктам Кана, Решкнания, Мансури, Хароф и Маареке, относящимся к городу Сур.

Израильская армия также нанесла авиаудары по южным населенным пунктам Бараашит и Сарифе.

Кроме того, израильские военные самолеты атаковали населенные пункты Мейфадун, Абба, Кфар-Джоз, Адшит, Кафра, Восточный Завтар, Западный Завтар, Дейр-эз-Захрани, Шевкин и Харис в провинции ан-Набатия.

В населенном пункте Дувейр удар беспилотника был нанесен по автомобилю.

В свою очередь, «Хезболлах» объявила, что в ответ на нарушения режима прекращения огня нанесла два ракетных удара по израильским военным в населенном пункте Кантара на юге Ливана.

Ранее утром в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в городе ан-Набатия пострадали 3 человека.

Госдепартамент США ранее объявил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о всеобъемлющем прекращении огня при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлах» и вывода всех ее подразделений с территории к югу от реки Литани.