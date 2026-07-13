По данным губернатора Андрея Воробьева, над территорией региона было сбито и подавлено 81 БПЛА

В Московской области РФ сообщили о гибели 3 человек в результате массированной атаки дронов По данным губернатора Андрея Воробьева, над территорией региона было сбито и подавлено 81 БПЛА

Московская область подверглась массированной атаке беспилотников, есть погибшие и пострадавшие, в пяти частных домах возник пожар, сообщил глава региона Андрей Воробьев в Telegram-канале в понедельник, 13 июля.

«Сегодня ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона было сбито и подавлено 81 БПЛА»,- следует из сообщения.

По его словам, беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной. «К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - отметил губернатор.

В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека, повреждены стена и остекление здания, сообщил Воробьев. «Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино (Истра) — там повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон. Пострадавших нет. На всех местах продолжают работать экстренные и оперативные службы. Силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников. Будем информировать», - добавил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 12 июля более 350 дронов летели на Московский регион, 50 беспилотников уничтожено на подлете к Москве, остальные - на дальних подступах. «С 20:30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», - следует из публикации в Telegram-канале мэра.

Российские военные перехватили 342 БПЛА над регионами

Российские военные с 20:00 воскресенья до 8:00 (по московскому времени) понедельника перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в социальной сети.

Дроны нейтрализованы над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями, говорится в сообщении министерства.

Новые удары по портовой инфраструктуре Украины

Сегодня ночью ВС Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, заявили в Минобороны РФ в понедельник, 13 июля.

«В результате групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов»,- отметили в ведомстве.

Атаки дронов на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.

ФСБ сообщили о предотвращении серии терактов

В Федеральной службе безопасности РФ сообщили о предотвращении серии терактов на объектах военной инфраструктуры, предприятии ВПК и в отношении военнослужащих Минобороны.

«В результате оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России», - сообщили российским государственным СМИ в Центре общественных связей ФСБ России.

Так, согласно сообщению, была получена упреждающая информация «о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях».

«В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов. Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления, британского, американского, канадского и шведского производства, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг», - отмечается в сообщении спецслужбы.

Также изъяты две мобильные наземные станции управлениями дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 граммов взрывчатого вещества, средства связи, используемые для общения с украинскими кураторами.

По данным ФСБ, все изъятое «перевозилось агентурой противника» на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, груженными бытовой техникой вглубь территории РФ непосредственно к аэродромам «Украинка» (Амурская область) и «Шагол» (Челябинская область). Там в арендованных гаражах осуществлялась их сборка и подготовка к применению. «При этом каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось», - отмечается в сообщении ЦОС.

Следственным управлением ФСБ России приняты соответствующие процессуальные решения. В ФСБ напомнили, что в соответствии с законом РФ, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он способствовал его предотвращению и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. «В соответствии со ст. 31 УК России, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца», - указали в ФСБ.