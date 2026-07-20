В результате атаки БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе ребенок

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 381 БПЛА в течение ночи В результате атаки БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе ребенок

Российские военные в течение ночи нейтрализовали 381 беспилотник, сообщило Минобороны.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 19 июля до 8.00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - следует из публикации в Telegram-канале российского оборонного ведомства в понедельник, 20 июля.

Отмечается, что дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

В направлении Москвы летело 400 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 воскресенья в направлении Московского региона летело более 400 беспилотников.

«С 20:30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», - говорится в последней публикации Собянина в Telegram-канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на Московскую область.

Основные последствия, по словам главы региона, зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.

В результате падения беспилотников повреждены несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры, следует из публикации в Telegram-канале.

«В Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. Пострадавших нет. В Подольске в результате падения беспилотников произошли возгорания, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино»,- отметил Воробьев.

По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем, следует из публикации. «Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На местах работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территорий», - заявил Воробьев.

В Москве в результате атак БПЛА пострадали 10 человек

Воробьев позже сообщил, что по уточненной информации, в результате атаки БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе один ребенок.

«В Домодедово помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу: мужчина 74 лет с множественными осколочными ранениями (его готовим к переводу в столичный центр), мужчина 53 лет с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин с осколочными ранениями», - следует из публикации в соцсетях.

В Одинцовском округе, по его словам, в 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс — госпитализация ей не потребовалась. «В Подольске пострадали две женщины. 66-летней пациентке с ссадинами на лице и гематомой помощь оказали на месте. Вторая женщина, 38 лет, от госпитализации отказалась. На всех адресах продолжают работать экстренные службы. Всем пострадавшим мы окажем необходимую помощь», - добавил он.

Сотрудников склада Wildberries в Коледино эвакуировали

Пресс-служба крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries сообщила об эвакуации на складе в городском округе Коледино в Подольске.

«Логистический комплекс Wildberries в Коледино продолжает работу в штатном режиме.

Ранее в целях обеспечения безопасности на данном складском комплексе была проведена эвакуация, люди уже вернулись на места», - следует из публикации в Telegram-канале.

Пожар в индустриальном парке «Южные врата»

В индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове начался пожар после атаки БПЛА, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

«Уважаемые жители городского округа Домодедово! Сегодня ночью силами ПВО была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, есть пострадавшие и нанесен урон инфраструктуре», - следует из публикации в Telegram-канале.

По ее словам, по состоянию на 9.00, произошло возгорание на территории индустриального парка «Южные врата». Пожар локализован, продолжается его тушение. «БПЛА попал в верхний этаж жилого дома по адресу: мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 20. Возгорания нет. Поврежден фасад. Пострадали два человека: один – при возгорании частного дома, еще один – на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем»,- отметила Хрусталева.

Всего 6 человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице, всем им оказывается необходимая медицинская помощь, следует из публикации.

«Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Службы работают в режиме повышенной готовности. Ситуацию держу на личном контроле.

Просьба сохранять спокойствие. При обнаружении обломков БПЛА не подходите к ним, сообщите в 112», - добавила глава городского округа.

Следком РФ возбудил уголовное дело

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что возбуждено уголовное дело по факту «теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в московском регионе».

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки (ст. 205 УК РФ), совершенной вооруженными формированиями Украины в московском регионе в ночь на 20 июля 2026 года», - следует из публикации в Telegram-канале в понедельник, 20 июля.

Сообщается, что в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане.

«Следственный комитет России даст полную уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, совершивших очередные террористические акты против мирных граждан», - заявила она.

ВС РФ нанесли массированный удар по портам Украины

Сегодня ночью ВС РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины, «задействованным в интересах ВС Украины», сообщили также в Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение в порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ»,- следует из публикации в соцсетях в понедельник, 20 июля.

Атаки дронов на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.