В Азербайджане отмечают День независимости

Азербайджан празднует 108-летие со дня образования Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Об образовании АДР - первой демократической республики на мусульманском Востоке - было объявлено 28 мая 1918 года в Тифлисе Национальным советом под председательством Мамеда Эмина Расулзаде.

В те дни Баку находился под оккупацией большевиков и армянских банд, и поэтому временное правительство Азербайджана под руководством Фатали Хана Хойского некоторое время продолжало деятельность в городе Гянджа.

Первым независимость Азербайджана признало Османское государство.

В соответствии с соглашением, подписанным между двумя странами 4 июня 1918 года, Кавказская исламская армия во главе с Нури Пашой (Киллигиль) прибыла в Азербайджан.

От армян и большевиков были освобождены Гёкчайский, Сальянский, Агсуинский и Кюрдемирский районы, а 15 сентября 1918 года - и Баку.

В боях за Баку погибли 1 130 военнослужащих Кавказской исламской армии.

В Азербайджане за короткое время были реализованы реформы в сферах экономики, образования, религии и других областях.

В «Декларации независимости» Азербайджана были закреплены равные права за всеми гражданами, независимо от расовой, религиозной принадлежности и пола. Азербайджан стал первой страной на мусульманском Востоке, предоставившей женщинам право голоса.

Также были введены в обращение национальная валюта и почтовые марки, созданы государственный банк и Бакинский государственный университет.

26 июня Азербайджан создал национальную армию. Важную роль в этом сыграли офицеры Османской армии.

Решением правительства от 27 июня 1918 года тюркский язык был объявлен в АДР государственным.

Если раньше во многих школах обучение велось на русском языке, то после создания АДР обучение на тюркском языке стало обязательным.

Седьмого декабря 1918 года приступил к деятельности 120-местный национальный парламент, в котором были представлены все политические партии и этнические слои населения страны. За 17 месяцев своей деятельности парламент принял 230 законопроектов.

28 апреля 1920 года отряды Красной армии оккупировали Азербайджан, положив конец существованию Азербайджанской Демократической Республики.

Большинство правительственных чиновников и интеллектуалов покинули страну. Основатель Азербайджана Мамед Эмин Расулзаде провел последние годы своей жизни в Турции. В 1949 году он основал Ассоциацию культуры Азербайджана в Анкаре, продолжая рассказывать о ситуации в своей стране, писал книги и организовывал конференции.

Слова Расулзаде «Однажды поднятый флаг уже никогда не опустится» превратились в лозунг для всех азербайджанцев.

После развала СССР Азербайджан вновь обрел независимость. Современный Азербайджан считается правопреемником Азербайджанской Демократической Республики 1918-1920 годов.

День независимости с 1991 года по 2021 год именовался День Республики. На пленарном заседании парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон «О Дне независимости». В тот же день закон «О Дне независимости» был утвержден президентом Ильхамом Алиевым.

После утверждения закона наименование 28 мая – День Республики было изменено на День независимости.

Сегодня азербайджанский народ с особым настроением, большой радостью и чувством гордости отмечает 28 Мая – День независимости. Трехцветный флаг республики величественно развевается на освобожденных от оккупации землях.