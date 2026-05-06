Вступил в силу объявленный Зеленским «режим тишины» Это предшествует объявленному Россией по случаю Дня Победы перемирию на 8-9 мая

Объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским «режим тишины» вступил в силу 6 мая в 00:00 по киевскому времени (21:00 GMT).

Россия на 8 и 9 мая объявила перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Такое решение, как сообщили в понедельник, 4 мая в Минобороны России, принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.

«Рассчитываем, что украинская сторона последует нашему примеру», - отметили в военном ведомстве.

Президент Украины сообщил о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 мая в ответ на заявление РФ о перемирии по случаю Дня победы 8 и 9 мая. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

«Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем празднование какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая», - отметил он

По его словам, Киев не получал никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

До этого заявления Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве. Он добавил, что «украинские дроны также могут оказаться на параде в честь Дня Победы».