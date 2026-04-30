«Восьмерка Северной Европы и Балтики» усиливает давления на Россию

Eren Beksaç, Nariman Mehdiyev
30 Апрель 2026•Обновить: 30 Апрель 2026
Министры иностранных дел стран «Северно-Балтийской восьмерки» (NB8) заявили, что поддержка Украины будет продолжена, а давление на Россию будет усилено.
Министры иностранных дел Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии собрались на встрече NB8 в эстонском городе Курессааре.
В совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи, отмечается, что поддерживается «необратимый путь евроатлантической интеграции» Украины, включая ее членство в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.
В заявлении содержится следующая формулировка: «Тесная привязанность Украины к европейской семье отвечает интересам европейской безопасности и имеет жизненно важное значение с точки зрения геополитической силы Европы».
В заявлении отмечается необходимость усиления санкций против России в связи с российско-украинской войной, в частности, в связи с тем, что доходы от энергетики подпитывают военный потенциал Москвы. Кроме того, в заявлении говорится о принятии более жестких мер контроля, санкций и мер по обеспечению безопасности на море в отношении «теневого флота» России.
Авторы документа отмечают, что Россия по-прежнему представляет собой «самую серьезную, непосредственную и долгосрочную угрозу» не только для Украины, но и для всей евроатлантической безопасности.
В заявлении подчеркивается, что НАТО является краеугольным камнем коллективной обороны, содержится призыв к Европе увеличить расходы на оборону, расширить военное производство и углубить региональное сотрудничество.
Вновь была подтверждена решимость сохранить трансатлантический союз, укрепить европейскую оборону и продолжить поддержку Украины в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Хельсинборге и саммита НАТО в Анкаре.
Страны NB8 также заявили, что Беларусь продолжает участвовать в войне России, и объявили, что не изменят свою текущую позицию в отношениях с «минским режимом».