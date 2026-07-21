Боевые действия между Великобританией и Аргентиной продолжались 74 дня и завершились капитуляцией аргентинского гарнизона в июне 1982 года

«Битва за Фолкленды» спустя 44 года: предвестник эпохи беспилотников и первая полномасштабная ракетная война Боевые действия между Великобританией и Аргентиной продолжались 74 дня и завершились капитуляцией аргентинского гарнизона в июне 1982 года

Спустя более четырех десятилетий после окончания Фолклендской войны Великобританией и Аргентиной, данный конфликт остается одним из наиболее изучаемых примеров вооруженного противостояния второй половины XX века.



Военные эксперты отмечают, что многие выводы, сделанные после противостояния 1982 года вокруг суверенитета над Фолклендскими островами, которые в Аргентине называют Мальвинскими, сохраняют актуальность на фоне современных кризисов и нарастающей конкуренции держав за контроль над стратегически важными морскими зонами.

- Битва за архипелаг в Южной Атлантике

2 апреля 1982 года аргентинские войска высадились на Фолклендских (Мальвинских) островах — архипелаге в южной части Атлантического океана, суверенитет над которым оспаривали Буэнос-Айрес и Лондон.

В ответ британское правительство во главе с тогдашним премьер-министром Маргарет Тэтчер направило к островам крупную военно-морскую группировку. Боевые действия продолжались 74 дня и официально завершились капитуляцией аргентинского гарнизона 14 июня 1982 года. Фактические боевые действия полностью прекратились 20 июня 1982 года.

По официальным данным, в ходе войны погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих.

Несмотря на поражение, Аргентина продолжает считать острова своей территорией и регулярно поднимает вопрос их принадлежности на международных площадках, включая ООН.

- Значение морской мощи

По мнению многих аналитиков, Фолклендская война стала первым после Второй мировой войны конфликтом, наглядно продемонстрировавшим ключевую роль Военно-морских сил в обеспечении национальных интересов на большом расстоянии от собственной территории.

Британским силам пришлось действовать на расстоянии почти 13 тысяч километров от метрополии, что потребовало проведения сложной логистической операции и мобилизации значительных ресурсов королевского флота.

Британский военный историк Лоуренс Фридман отмечал, что успех Лондона был обусловлен не только технологическим превосходством над противником, но и способностью обеспечить устойчивое снабжение войск на большом удалении от национальной территории.

Сегодня этот опыт изучается во многих странах мира на фоне растущего внимания к обеспечению безопасности морских коммуникаций и потенциальным конфликтам в Индо-Тихоокеанском регионе.

- Предвестник эпохи беспилотников и первая полномасштабная «ракетная» война

Хотя Фолклендская война велась задолго до появления современных беспилотных систем, ряд ее особенностей остается актуальным и сегодня.

Конфликт продемонстрировал уязвимость даже крупных военных кораблей перед высокоточными средствами поражения. Аргентинским самолетам, оснащенным французскими противокорабельными ракетами Exocet, удалось нанести серьезный ущерб британскому флоту. Британские эсминцы и фрегаты, такие как «Шеффилд» и «Ковентри», стали первыми в истории кораблями, потопленными противокорабельными ракетами.

Современные эксперты проводят параллели между теми событиями и нынешним развитием ударных беспилотников, морских дронов и высокоточного оружия.

По оценкам аналитиков, опыт Фолклендского конфликта показывает, что даже сравнительно небольшие силы при наличии эффективных средств поражения способны создать существенные трудности значительно более мощному противнику.

Фолклендская война считается первым вооруженным конфликтом, в котором ракетное оружие стало главным средством ведения боевых действий и определяло тактику флотов. В этом конфликте масштабное применение ракет — в первую очередь противокорабельных — стало одним из ключевых факторов, кардинально изменивших характер современных боевых действий на море.

- Южная Атлантика сохраняет стратегическое значение

Помимо исторического и политического аспекта, спор вокруг Фолклендских островов обусловлен и экономическими интересами.

Регион располагает значительными рыбными ресурсами, а также потенциальными запасами нефти и газа на шельфе. Кроме того, архипелаг рассматривается в качестве важного опорного пункта для контроля над южной частью Атлантического океана и маршрутами, ведущими к Антарктике.

На фоне возрастающего международного интереса к полярным регионам стратегическое значение Южной Атлантики, по мнению ряда экспертов, может только увеличиваться.

- Территориальный спор далек от завершения

Несмотря на отсутствие признаков военной эскалации, территориальный и дипломатический спор между Лондоном и Буэнос-Айресом вокруг принадлежности островов остается нерешенным.

Соединенное королевство подчеркивает право жителей островов самостоятельно определять свое будущее. В свою очередь Аргентина продолжает настаивать на необходимости переговоров о суверенитете.

Эксперты считают, что вероятность нового вооруженного конфликта остается крайне низкой. Однако Фолклендская война продолжает служить важным примером того, как неурегулированные территориальные споры, исторические претензии и стратегические интересы могут привести к вооруженному противостоянию даже между государствами, расположенными на значительном расстоянии друг от друга.

Сегодня, спустя 44 года после завершения Фолклендской войны, ее уроки по-прежнему изучаются военными стратегами и политиками во многих странах мира, служа напоминанием о том, что контроль над морскими пространствами остается одним из ключевых факторов международной безопасности.