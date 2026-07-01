Ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию, чем в прошлом, - считают в регуляторе

Банк России предупредил о влиянии ситуации с топливом на инфляцию Ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию, чем в прошлом, - считают в регуляторе

Проинфляционные риски выросли, что связано и с более значительным бюджетным импульсом, а также с временным сокращением производства моторного топлива. Об этом говорится в материале Банка России, который отражает основные моменты дискуссии об экономике, инфляции, денежно-кредитных и внешних условиях, а также о вариантах решения по ключевой ставке.

«Ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию, чем в прошлом. С середины мая рост цен на моторное топливо ускорился. Бензин и дизель входят в потребительскую корзину, поэтому их удорожание напрямую влияет на инфляцию. Кроме того, рост цен на топливо может переноситься в цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки. Бензин также является важным товаром-маркером для населения и компаний, и изменение цен на него может влиять на инфляционные ожидания. Поэтому рост цен на топливо может иметь вторичные эффекты как через увеличение издержек, так и через рост инфляционных ожиданий и отражаться на показателях устойчивой инфляции», - сообщили в регуляторе.

На фоне атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы многие предприятия в стране были выведены на ремонт, тогда как российские власти периодически вводят ограничения на продажу и экспорт топлива с целью стабилизации ситуации на внутреннем рынке.



Между тем ограничения на продажу топлива в настоящее время действуют примерно в 40 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.