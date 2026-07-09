Аэропорты Анкары за время саммита НАТО обслужили 145 рейсов Глава Минтранса Турции сообщил об успешной организации авиасообщения в дни саммита НАТО

В рамках саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО 6–8 июля в аэропортах Эсенбога и Анкара было выполнено в общей сложности 145 рейсов — 83 посадки и 62 взлета.



Об этом «Анадолу» сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Глава ведомства отметил, что интенсивное воздушное движение над Анкарой в дни саммита было организовано на высоком уровне. По его словам, за день до начала саммита 6 июля в обоих аэропортах было выполнено 26 рейсов (20 посадок и 6 взлетов).

Уралоглу обратил внимание на то, что интенсивное движение сохранялось и в первый день саммита — 7 июля, когда было совершено 57 рейсов - 52 посадки и 5 взлетов. А 8 июля воздушное движение на столицей Турции стало еще более интенсивным, в двух аэропортах было выполнено 62 рейса - 11 посадок и 51 взлет, рассказал министр.

«Таким образом, за трехдневный период в рамках саммита НАТО в Анкаре в аэропортах Эсенбога и Анкара было выполнено 145 рейсов — 83 посадки и 62 взлета. За это время в аэропорту Анкара успешно выполнено 82 рейса - 44 посадки, 38 взлетов, в аэропорту Эсенбога 63 рейса - 39 посадок, 24 взлета. Благодаря международным стандартам обслуживания воздушного движения и надежной оперативной координации мы обеспечили безопасное и бесперебойное выполнение рейсов в рамках саммита НАТО в Анкаре», - подчеркнул он.

ВПП в аэропорту Анкара удлинили и расширили

Аэропорт Анкара после масштабной модернизации был открыт 15 июня президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с присвоением кода «ANK» для обслуживания как внутренних, так и международных рейсов.

В результате проведенных работ аэропорт перестал быть исключительно военным объектом и превратился в международный авиационный центр, способный принимать широкофюзеляжные воздушные суда и обслуживать мировых лидеров.

Комплексная модернизация воздушной гавани заняла всего 8 месяцев благодаря высокой координации и интенсивному графику работ.

В результате взлетно-посадочную полосу удлинили с 2450 до 3000 метров и расширили с 42 до 60 метров. Таким образом, удалось создать инфраструктуру, обеспечивающую безопасную посадку и взлет широкофюзеляжных самолетов.

На торцах полосы оборудованы две разворотные площадки общей площадью 15 тыс. квадратных метров. Новая перронная зона площадью 160 тыс. квадратных метров позволяет одновременно парковать около 44 воздушных судов. В рамках работ также введена в эксплуатацию официальная гостевая резиденция площадью 4800 квадратных метров и открытая парковка на 310 мест.​​​​​​​

