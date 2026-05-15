Американская актриса Эйнбиндер заявила в Каннах о поддержке Палестины

Замалчивание о ситуации в Палестине имеет более высокую цену, нежели возможная потеря карьеры. Об этом заявила американская актриса Ханна Эйнбиндер, посетившая в этом году 79-й Каннский кинофестиваль во Франции.

Выступая перед участниками всемирно известного Каннского кинофестиваля, Эйнбиндер подчеркнула, что не намерена отказываться от действий в защиту отстаиваемых ею ценностей.

Актриса заявила, что «следует по стопам палестинцев, которым всегда приходилось отстаивать свои права», а также не боится бойкота в киноиндустрии или потери работы из-за своей поддержки Палестины.

Говоря об артистах, ранее потерявших работу из-за поддержки Палестины, Эйнбиндер сказала: «Думаю, они понимают то же, что и я: цена молчания выше, чем цена потери профессии».

«Я не считаю, что моя небольшая карьера может сравниться хотя бы с одной человеческой жизнью», — отметила актриса, указав на то, что говорить о Палестине — это обязанность.

Еврейская актриса Эйнбиндер в сентябре 2025 года удостоилась награды за лучшую женскую роль второго плана в сериале Hacks («Хитрости») на церемонии вручения премии «Эмми». В своей речи актриса призвала к «свободе Палестины».