Авигдор Либерман:соглашение между Израилем и Ливаном не предотвратит новый конфликт

Said Amori, Esat Fırat, Olga Keskin
27 Июня 2026•Обновить: 27 Июня 2026
Рамочное соглашение между Израилем и Ливаном, подписанное при посредничестве США, не сможет предотвратить новый вооруженный конфликт. Об этом заявил экс-министр обороны Израиля, лидер партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман в социальной сети американской компании X.
Либерман приветствовал подписание соглашения официальными представителями Израиля и Ливана.
При этом он заявил, что движение «Хезболла» продолжает наращивать свой военный потенциал.
«Следующий конфликт — лишь вопрос времени», — сказал Либерман.
По словам политика, общим интересом Израиля и Ливана является установление полного суверенитета ливанского правительства над всей территорией страны.
«Для достижения этой цели необходимо «ликвидировать "Хезболлу"». Это является необходимым условием для восстановления суверенитета Ливана, - утверждает Либерман.