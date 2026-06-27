Авигдор Либерман:соглашение между Израилем и Ливаном не предотвратит новый конфликт «Следующий конфликт — лишь вопрос времени», — считает экс-министр обороны Израиля, лидер партии «Наш дом — Израиль»

Рамочное соглашение между Израилем и Ливаном, подписанное при посредничестве США, не сможет предотвратить новый вооруженный конфликт. Об этом заявил экс-министр обороны Израиля, лидер партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман в социальной сети американской компании X.

Либерман приветствовал подписание соглашения официальными представителями Израиля и Ливана.



При этом он заявил, что движение «Хезболла» продолжает наращивать свой военный потенциал.

«Следующий конфликт — лишь вопрос времени», — сказал Либерман.

По словам политика, общим интересом Израиля и Ливана является установление полного суверенитета ливанского правительства над всей территорией страны.

«Для достижения этой цели необходимо «ликвидировать "Хезболлу"». Это является необходимым условием для восстановления суверенитета Ливана, - утверждает Либерман.