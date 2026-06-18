Яшар Гюлер принял участие во встрече министров обороны НАТО в Брюсселе

Şerife Çetin, Olga Keskin
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер принял участие в заседании в рамках встречи министров обороны стран НАТО.
Гюлер также участвовал в традиционной совместной фотосессии, состоявшейся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, столице Бельгии.
Кроме того, министр на полях мероприятия провел краткие беседы с рядом коллег, а также встретился с министром обороны Франции Катрин Вотрен в офисе Постоянного представительства Турции при НАТО.