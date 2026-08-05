Японское агентство Kyodo сообщило об утечке данных почти 6 тыс. человек и организаций Под угрозой компрометации оказались личные данные сотрудников, подписчиков и деловых партнеров

В результате кибератаки и несанкционированного доступа к внутренним серверам японского агентства Kyodo под угрозой компрометации оказались личные данные около 6 тыс. человек и организаций, включая сотрудников, организации-подписчиков и деловых партнеров.

В заявлении агентства говорится, что был зафиксирован несанкционированный доступ к системам, и могли быть раскрыты имена, должности, адреса электронной почты и другие контактные данные приблизительно 3 тыс. сотрудников, а также 3 тысяч организаций-подписчиков и партнеров.

Агентство также отметило, что некоторые учетные записи сотрудников могли быть использованы неустановленными лицами, и что содержимое электронных писем и сохраненных файлов в этих аккаунтах могло быть просмотрено.

Для выяснения обстоятельств инцидента начато расследование, усилены меры безопасности, проверка продолжается.

Генеральный управляющий делами агентства Kyodo Симидзу Кэнтаро заявил, что агентство приносит извинения всем заинтересованным сторонам за беспокойство, вызванное возможной утечкой данных в результате несанкционированного доступа.

«Мы проведем расследование причин и определим масштаб воздействия, а также приложим усилия для предотвращения повторения подобных инцидентов и усиления наших мер по обеспечению информационной безопасности»,- добавил он.