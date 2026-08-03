По словам Юсукэ Фурисавы, начало израильских атак на сектор Газа в октябре 2023 года побудило его выйти на одиночный протест

Японский активист почти три года в одиночку проводит акции в поддержку Газы По словам Юсукэ Фурисавы, начало израильских атак на сектор Газа в октябре 2023 года побудило его выйти на одиночный протест

Проживающий в Японии Юсукэ Фурисава в одиночку проводит акции протеста, стремясь привлечь внимание к происходящему в секторе Газа и на Западном берегу, где под удар попадают мирные жители.

В беседе с «Анадолу» Юсукэ рассказал, что с октября 2023 года выходит на улицы японских городов с плакатами в поддержку Палестины.

По его словам, в Токио и других городах Японии он ежедневно около часа стоит на улице и скандирует лозунги «Свободу Палестине», «Остановите геноцид» и «Прекратите огонь сейчас».

«Цель моей акции - напомнить о правах человека. Я хочу обратить внимание на то, что никто не может лишить людей прав, которыми они обладают от рождения, и что за сохранение этих прав необходимо бороться», - сказал Юсукэ.

Он отметил, что во многих регионах мира мирные жители подвергаются «бесчеловечному» обращению.

«Сегодня люди страдают от притеснений в Палестине, Мьянме, Судане и других частях мира. Наблюдая за происходящим, я уже давно испытываю гнев, бессилие и желание протестовать. Именно поэтому после начала в октябре 2023 года атак Израиля на сектор Газа я решил в одиночку выйти на улицу и выразить свой протест», - заявил он.

- Японское общество недостаточно осведомлено о происходящем в Газе

По словам Юсукэ, японское общество недостаточно осведомлено о происходящем в Газе. При этом японцы в целом не проявляют большого интереса ни к внутренней политике страны, ни к международным событиям.

Он также отметил, что представители молодого поколения в Японии зачастую даже не знакомы с понятием «геноцид».

«Как гражданину Японии мне очень больно это видеть. Я хотел, даже находясь в одиночестве, повысить голос и хоть как-то повлиять на людей. Потому что традиционные акции протеста зачастую воспринимаются просто как очередное общественное движение и не привлекают внимания», - сказал он.

Юсукэ подчеркнул, что, проводя одиночные акции, стремится вызвать у прохожих вопрос: «Кто этот человек?»

По его словам, идея одиночного протеста связана именно с желанием пробудить в людях любопытство и обратить их внимание на необычность происходящего.

Одним из преимуществ одиночного протеста Юсукэ назвал возможность выйти на улицу в любое время.

«Я могу передавать тот посыл, который хочу, и проводить акции в разных местах, не будучи вынужденным учитывать интересы других людей», - отметил он.

Говоря о недостатках одиночных протестов, Юсукэ признал, что его голос не всегда способен охватить широкую аудиторию. Именно поэтому, по его словам, он решил выходить на улицу каждый день.

Активист подчеркнул, что не намерен прекращать свои акции.

«Большинство людей, которые меня видят, остаются безразличными. Даже если я стою посреди улицы и громко говорю, многие ведут себя так, будто меня вообще не существует. Они игнорируют меня, стараются не смотреть на надписи, которые я держу, словно сознательно исключая меня из поля своего восприятия. В то же время туристы из-за рубежа подходят ко мне, выражают поддержку и солидарность. Иногда встречаются и те, кто меня критикует. Но они хотя бы каким-то образом реагируют. Думаю, я не преувеличу, если скажу, что японцы практически никак не реагируют. Это печально, но это правда», — сказал он.

Юсукэ рассказал, что иногда впадает в отчаяние и задается вопросом, действительно ли его акции служат поставленной цели. Однако он продолжает их, поскольку считает протест своей ответственностью перед самим собой и собственной совестью.

По словам активиста, он с сожалением наблюдает за тем, как мировой порядок становится все более нестабильным, а происходящее в Газе не прекращается.

«Иногда я задаю себе вопрос: «Есть ли вообще смысл делать это в Японии?» Но пусть мои слова называют даже «пустым идеализмом», я все равно буду продолжать говорить: «Защищайте людей. Относитесь к людям по-человечески. Защищайте права человека. Относитесь ко всем людям в мире одинаково и справедливо». Даже если эти слова ни до кого не дойдут, я продолжу свои акции — перед миром, перед самим собой и перед собственной совестью. Для меня самое главное — не останавливаться. Поэтому я и дальше буду проводить эти акции. Я продолжу повторять свои призывы: «Остановите геноцид», «Положите конец оккупации», «Немедленное прекращение огня», «Свободу Палестине»», - заявил он.