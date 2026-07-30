Эксперты не исключают, что на разломе Футагава–Хинагу в ближайшие дни может произойти второе мощное землетрясение, аналогичное серии толчков 2016 года

Японские специалисты предупредили об угрозе «мощного двойного землетрясения» в Кумамото Эксперты не исключают, что на разломе Футагава–Хинагу в ближайшие дни может произойти второе мощное землетрясение, аналогичное серии толчков 2016 года

Японские специалисты в области информационных технологий для предупреждения стихийных бедствий и эксперты по сейсмической безопасности после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля в префектуре Кумамото, предупредили о возможности возникновения в ближайшие дни нового сильного землетрясения на разломе Футагава–Хинагу. По их оценке, существует вероятность повторения сценария 2016 года, когда два мощных подземных толчка произошли с интервалом около 28 часов.

По данным Японского метеорологического агентства (JMA), 28 июля в 16:27 по местному времени в префектуре Кумамото произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки вызвали масштабные разрушения, в том числе пожары, обрушения дорог и мостов.

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ сообщила, что в отдельных районах префектуры многие люди остаются пропавшими без вести или заблокированными под завалами.

По последним данным, число погибших достигло 28 человек. В 450 эвакуационных центрах по всей префектуре размещены около 10 тысяч человек. Для проведения поисково-спасательной операции в регион направлены подразделения Сил самообороны Японии (SDF).

Эксперт JMA по снижению рисков землетрясений и цунами Киёмото Масаси сообщил, что сейсмическая активность продолжается на участке протяженностью около 50 километров между внутренними районами Кумамото и морем Яцусиро.

Повторение сценария 2016 года

Япония считается одной из наиболее сейсмоопасных стран мира, поскольку расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца.

14 апреля 2016 года в Кумамото произошло землетрясение магнитудой 6,2, а спустя примерно 28 часов — второе землетрясение магнитудой 7,0. Тогда жертвами серии подземных толчков стали 277 человек.

По мнению японских специалистов, нынешняя активизация разлома вновь заставляет учитывать вероятность возникновения серии сильных последовательных землетрясений.

Разлом Футагава–Хинагу остается активным

Профессор Института междисциплинарных информационных исследований Токийского университета, специалист по информатике в сфере предупреждения стихийных бедствий Ватанавэ Хидэнори заявил в интервью агентству Anadolu, что предварительный анализ позволяет квалифицировать произошедшее как неглубокое внутриконтинентальное землетрясение.

По его словам, близость эпицентра к густонаселенным районам и промышленным объектам обусловила серьезные разрушения.

«Я считаю весьма вероятным, что нынешнее землетрясение связано с событиями 2016 года. Эпицентр находится рядом с зоной разлома Футагава–Хинагу, активизировавшегося тогда. Возможно, сейчас пришел в движение сегмент разлома, который не разорвался в 2016 году», — отметил ученый.

Он подчеркнул, что для окончательных выводов потребуется анализ деформации земной коры, спутниковых радиолокационных данных и поверхностных разрывов.

Ватанавэ также предупредил жителей региона о сохраняющейся опасности.

«Необходимо сохранять максимальную осторожность. В районе остаются активные сегменты разлома. Возможны сильные афтершоки. Дополнительную угрозу представляют поврежденные здания, оползни, пожары, утечки газа и экстремально высокие летние температуры», — сказал эксперт.

Возможность повторного сильного толчка сохраняется

Специалист по сейсмической безопасности Мориваки Ёсинори напомнил, что в 2016 году два разрушительных землетрясения произошли практически подряд.

По его словам, анализ сейсмической активности указывает на возможное дальнейшее движение вдоль более чем 100-километрового разлома Футагава–Хинагу, проходящего вдоль западного побережья префектуры Кумамото.

«Япония всегда остается страной землетрясений. Как и в 2016 году, уже на этой неделе может произойти второе сильное последовательное землетрясение. Ситуация в регионе остается очень сложной, а число подземных толчков уже более чем вдвое превышает обычный уровень», — заявил Мориваки.

Директор Академии международного сотрудничества японских неправительственных организаций (AICAT) и исследователь в области предупреждения стихийных бедствий Накахама Ёсикадзу отметил, что повреждение транспортной инфраструктуры осложнит доставку медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

По его мнению, для снабжения пострадавших районов необходимо активнее использовать морской транспорт и вертолеты.

Эксперт также подчеркнул, что вероятность повторного сильного землетрясения исключать нельзя.

«Вероятность того, что в этом районе вновь произойдет второе землетрясение магнитудой 6 или 7, не равна нулю. Для многих пострадавших это станет тяжелым психологическим ударом», — отметил Накахама.