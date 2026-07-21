Первая государственная поисковая миссия в регионе за последние полвека проходит на побережье Хэнчуня

Япония проводит раскопки на Тайване для поиска останков японских военнослужащих Первая государственная поисковая миссия в регионе за последние полвека проходит на побережье Хэнчуня

Япония начала первые за полвека государственные раскопки на Тайване для поиска останков японских военнослужащих.

Поисковая миссия проходит на побережье поселка Хэнчунь в уезде Пиндун и продлится до конца месяца, сообщило Kyodo.

Раскопки проходят недалеко от Башийского пролива, который в годы войны служил стратегическим транспортным маршрутом.

Поисковые операции проводятся Ассоциацией по розыску и репатриации японских военных потерь (JARRWC), уполномоченной Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии (MHLW).

Представитель ассоциации Тацуаки Иноуэ в беседе с журналистами подчеркнул важность проводимых раскопок и сообщил, что обнаруженные останки будут направлены на экспертизу, включая ДНК-анализ для их идентификации.

Согласно официальным данным правительства Японии, в годы Второй мировой войны на Тайване погибло около 41 тыс. японских военнослужащих, при этом останки почти 15 тыс. из них до сих пор не найдены.

