Япония проводит раскопки на Тайване для поиска останков японских военнослужащих

Ahmet Furkan Mercan, Ulviyya Amoyeva
21 Июля 2026•Обновить: 21 Июля 2026
Япония начала первые за полвека государственные раскопки на Тайване для поиска останков японских военнослужащих.
Поисковая миссия проходит на побережье поселка Хэнчунь в уезде Пиндун и продлится до конца месяца, сообщило Kyodo.
Раскопки проходят недалеко от Башийского пролива, который в годы войны служил стратегическим транспортным маршрутом.
Поисковые операции проводятся Ассоциацией по розыску и репатриации японских военных потерь (JARRWC), уполномоченной Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии (MHLW).
Представитель ассоциации Тацуаки Иноуэ в беседе с журналистами подчеркнул важность проводимых раскопок и сообщил, что обнаруженные останки будут направлены на экспертизу, включая ДНК-анализ для их идентификации.
Согласно официальным данным правительства Японии, в годы Второй мировой войны на Тайване погибло около 41 тыс. японских военнослужащих, при этом останки почти 15 тыс. из них до сих пор не найдены.