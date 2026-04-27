Япония не планирует «чрезвычайные меры» из-за ситуации в Ормузском проливе Премьер Санаэ Такаичи отметила, что экономическая активность в стране не должна останавливаться

Правительство Японии не планирует вводить «чрезвычайные меры» по принудительной экономии электроэнергии и топлива, несмотря на неопределенность с поставками через Ормузский пролив из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом в ходе выступления в парламенте Японии заявила премьер-министр страны Санаэ Такаичи, передает информагентство Kyodo.

Такаичи отметила, что экономическая активность не должна останавливаться, поэтому принудительные ограничения для граждан и бизнеса в настоящее время не требуются.

По словам политика, власти Японии активно прорабатывают альтернативные маршруты поставок нефти, чтобы избежать прохода через блокированный Ормузский пролив.

Премьер добавила, что в условиях неопределенности на Ближнем Востоке правительство будет проявлять гибкость в принятии необходимых мер.