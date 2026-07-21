Министр обороны страны Синдзиро Коидзуми привлек внимание к углублению военного сотрудничества между Пекином и Москвой

Япония заявила об учениях ВМС Китая и России в своей экономической зоне Министр обороны страны Синдзиро Коидзуми привлек внимание к углублению военного сотрудничества между Пекином и Москвой

ВМС Китая и России в минувшие выходные провели учения с боевой стрельбой в японской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Об этом заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, передает информационное агентство Kyodo.

Глава ведомства привлек внимание к углублению военного сотрудничества между Пекином и Москвой и анонсировал шаги по повышению эффективности оборонного производства.

Министр подчеркнул, что безопасность Индо-Тихоокеанского региона и Евро-Атлантики неразрывно связана, а Япония берет на себя роль связующего звена между ними.

Минобороны Японии утверждает, что 19 июля ракетный эсминец ВМС КНР провел учебные стрельбы из пулемета в Тихом океане, примерно в 180 км к юго-западу от самого южного острова Японии Окинотори. Эсминец входил в группу китайских и российских кораблей, которые были ранее замечены в 330 км к юго-западу от острова. До этого, 16 июля, три китайских военных корабля и российский фрегат пересекли акваторию между главным островом Окинавы и островом Мияко в направлении Тихого океана.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору выразил серьезную обеспокоенность Токио учениями с боевой стрельбой, проводимых другими странами (в частности, Китаем и Россией). Он подчеркнул, что Токио расценивает их как угрозу безопасности вблизи своих границ